新光三越站前店櫃姐染疫！基隆+8　護理之家員工一家5口確診

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

中央疫情指揮中心今（11日）公布國內新增本土個286案例，確診個案新增24例死亡；基隆市新增8例，累計共225人染疫。其中，為（案11639）護理之家工作人員的丈夫、2兒子、女兒一五口確診染疫；另1名（案12411）40歲女性，是台北市新光三越站前專櫃上班，因職場有多人確診，警覺性高，自主前往採檢確診。

基隆市長林右昌11日CDC公布基隆8例確診個案，確診者（案12405）30多歲女性，為（案11780）汐止工業檢驗員，職場接觸者，匡列接觸者採檢確診，將安排至集中檢疫所，疫調中；（案12406）30多歲男性，為（案11639）護理之家工作人員的兒子，匡列接觸者採檢確診，無症狀，將安排至集中檢疫所，疫調中；（案12407）30多歲女性，為（案11639）護理之家工作人員的女兒，匡列接觸者採檢確診，將安排醫院收治，疫調中；（案12408）60多歲男性，為（案11639）護理之家工作人員的丈夫，匡列接觸者採檢確診，將安排醫院收治，疫調中。

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確診者（案12409）30多歲男性，為（案11639）護理之家工作人員的兒子，匡列接觸者採檢確診，將安排醫院收治，疫調中；（案12410）50多歲男性，身體不適主動就醫，經採檢確診，將安排至集中檢疫所，疫調中；（案12411）40多歲女性，在台北市新光三越站前店專櫃上班，因職場有多人確診，警覺性高，自主前往採檢確診，已收治集中檢疫所，疫調中；（案12412）40多歲男性，成功市場鯊魚煙攤商，自述曾去（案11768）成功市場豬肉攤商家，無症狀，將安排至集中檢疫所，疫調中。

▲▼6月11日CDC公布基隆8例確診個案。（圖／基隆市政府提供）

▼6月11日全台總數確診地圖。（圖／ETtoday新聞雲）



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