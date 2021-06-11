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不乖乖防疫！嘉義縣已開70紅單罰近300萬...嘉義市開出256張

▲嘉義縣市針對傳統市場及百貨公司端午防疫作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣市針對傳統市場及百貨公司加強端午防疫作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

全國疫情嚴峻，面對即將到來的端午連假，嘉義縣市皆鼓勵市民不返鄉不移動，透過電話或視訊交流，嘉義市政府由建設處在連假前夕，前往人潮容易聚集的賣場及百貨公司，加強宣導防疫措施，並提醒業者需落實人流、動線及場域等3大管制。嘉義縣則考量市場規模型態與其他縣市不盡相同，除各公有市場管理機關各鄉鎮市公所自行加強防疫管理外，縣府更由經濟發展處及警方組成稽查小組加強市場稽查，兩縣市除了勸導以外，也都陸續開出舉發單。

▲嘉義縣市針對傳統市場及百貨公司端午防疫作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市針對百貨公司人流及動線進行查訪。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府建設處長田長沛表示，因應端午連假，市府實地走訪賣場及百貨公司等，確認業者皆能全力配合人流、動線及場域的管制；家樂福實施單一動線規劃，在入口處有工作人員記錄出入人數以及智能熱像儀確保民眾進入佩戴口罩；耐斯百貨，也積極落實相關防疫措施，在手扶梯、門把等民眾經常觸碰到的公共區域定時消毒。

▲嘉義縣市針對傳統市場及百貨公司端午防疫作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義市百貨公司對熱區加強清消。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市目前舉發單有268件，其中口罩256件，內用2件，營業5件，群聚5件。裁罰書在行政流程中，尚未能計算金額。

▲嘉義縣市針對傳統市場及百貨公司端午防疫作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣針對傳統市場加強端午防疫作為及稽查。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣經濟發展處表示，即日起將聯合警方每天分組到市場內外稽查，10日稽查地點在朴子市第二公有零售市場、義竹鄉公有第一攤販市場、民雄鄉第一公有零售市場及梅山鄉第一公有零售市場，攤商佩戴口罩幾乎百分之百並設置實聯制，出入口也有設置手部清潔及宣導分流，但仍有零星民眾未戴或配戴不完全，警方開單舉發4件 。

▲嘉義縣市針對傳統市場及百貨公司端午防疫作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣蒐證裁罰金額將近300萬（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣發現民眾未配戴口罩、聚集、餐廳內用及營業，經勸導不聽，依違反傳染病防治法開立舉發單計70案，累計裁罰金額：297萬7,000元整。

▲嘉義縣市針對傳統市場及百貨公司端午防疫作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣加強傳統市場防疫作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣市針對傳統市場及百貨公司端午防疫作為。（圖／記者翁伊森翻攝）

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