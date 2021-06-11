受惠日贈124萬劑AZ　新竹市2.4萬長者下周起可憑證開打



▲124萬劑AZ疫苗下午抵達桃園國際機場，隨即通關裝載入貨櫃專車。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

新竹市防疫指揮中心11日宣布，因應COVID-19公費疫苗施打，下周起將可為75歲以上長者施打，市府已完成造冊，共2.4萬名長輩符合資格，將依年齡較長優先，市府也已規劃共六處疫苗施打站，服務更貼近鄰里。此外，竹南移工群聚案後續，市府啟動全市63間旅館清查，杜絕仲介藏匿行為，另，竹南篩檢專案累計篩檢220位本國籍從業人員，皆陰性，讓企業放心、民眾安心。

▲▼日前日本贈送的124萬劑AZ疫苗，已通過食藥署檢驗，準備在下周分發到地方為長者施打。（圖／食藥署提供）

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日前新竹市發生有人力仲介業者違法，將有感染風險的移工送往轄內一般旅館居住，市府也啟動「全市旅館稽查」，至昨日已經完成清查63家旅館住宿業，都無竹南科技廠群聚案相關的移工入住，未來，市府也將請旅館業者須每天上傳住宿名單給予主管機關，以杜絕人力仲介藏匿行為。

本次施打長者受惠於日前日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，因應下周中央將配送疫苗，新竹市採「事先造冊、現場核對、憑證施打」方式，市府依指揮中心COVID-19疫苗優先接種順序，下周將先為長照機構、洗腎病患接種，接續為75歲以上長輩施打，且依年齡較長者優先。

為讓施打疫苗服務更貼近鄰里，市府也新增疫苗施打站，共規劃設置六處疫苗施打站，包括竹科疫苗施打站（位於竹科網球場）、東區疫苗施打站（動物園第二停車場、原華麗雅緻停車場）、北區疫苗施打站（竹市公有拖吊場）、南寮疫苗施打站（南寮旅服中心）、香山疫苗施打站（香山田徑場）、慈濟疫苗施打站（中華路靜思堂）。他也特別感謝佛教慈濟基金會熱心防疫工作，提供靜思堂場地作為施打站。

此外，因應下周疫苗施打，市府也規劃交通配套措施，今起將號召熱血計程車司機、志工共同投入施打站服務行列，讓行動不便的長輩也能順利前往疫苗施打站。熱血疫苗志工報名專線：03-5351501或網路報名：https://forms.gle/fU4CVtqphqDQpiFQ7。

因應明起端午連續假期，市府也呼籲，請民眾待在家，為防疫盡一份心力，避免非必要移動；市府也將加強稽查各大賣場與百貨防疫措施，避免連續假期成為防疫破口。

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