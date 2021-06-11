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孩童防疫補貼15日開放申請　唐鳳掛保證「線上比較快」

▲▼育兒,嬰兒車,帶小孩,娃娃車,推車,幼童,家長,親子教育,幼兒,生育率,出生率,少子化,生育津貼,生育給付,育嬰假。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院推出紓困4.0方案，其中「孩童家庭防疫補貼」自6月15日開放申請，補貼對象包括國小以下孩童，以及國高中、五專、身心障礙學生等，每名孩童1萬元，預估有250萬人受惠。行政院11日下午召開記者會說明，政委唐鳳表示，線上申請在6月15日開放後即可進行申請作業，理論上會比ATM早領到，建議使用線上申辯。

政委唐鳳表示，這次分成兩部分，一個是上網申請，這是在6月15日早上10點開放，這個好處是申請不用出門，而且不用在ATM排隊，比較容易使用。

目前網站已經上架但還沒正式開張，未來網站內可以看到有「線上申請」的按鈕，按下後會跳到鍵入孩童資料的頁面，只需輸入孩童的健保卡號、身分證以及父母或監護人的金融機構代號及帳號。父母或監護人的身分證字號跟金融機構的代號必須要同一個人。

送出之後，系統會自動匯整，在6月18日會匯入，同一天在該網站也可以開放線上查詢入帳情形。

而到6月18日後，則是三家合作銀行，中信、國泰、台新的實體ATM開放申請。唐鳳說，實體ATM申請不收手續費，首頁就會看到孩童家庭防疫補貼的按鈕，插入提款卡、輸入密碼後，接著輸入父母或監護人的身分證字號以及孩童健保卡號，按確認後立刻就能提領現金。

線上領跟ATM領，哪一種做法比較快？唐鳳表示，線上申請是從15、16、17日這三天申請，應該是會比ATM早領到，因此線上申請會比較快。

▲▼孩童防疫津貼。（圖／行政院提供）

▲▼孩童防疫津貼。（圖／行政院提供）

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