0到2歲1萬孩童家庭防疫補貼6／15開放登記　線上申辦免出門

記者陳家祥／台北報導

行政院因應新冠肺炎防疫期間，為減輕父母或監護人需在家照顧孩童的負擔，6月15日起開始發放防疫期間關懷照顧孩童家庭防疫補貼，每名孩童1次性補貼1萬元。衛福部發放對象為「育有未滿2歲孩童的家庭，108年6月1日至COVID-19第三級疫情警戒全面解除前出生，並完成出生登記或初設戶籍登記的孩童」，皆可領取，預估約有37萬名孩童可受惠。

衛福部政次李麗芬表示，此次發放對象是108年6月1日起到三級警戒解除前出生的這段時間孩童，都是適用衛福部發放的津貼。若家長在今年5月領有育兒津貼或是托育補助，衛福部已經有你的帳戶，因此會在6月15日直接發放到該帳戶。

此次家庭防疫補貼是普發，若沒有帳戶，如所得稅達20%以上或是無法領到育兒津貼或托育補助的家長，或是已經出身尚未完成登記的家長們，以及疫情警戒前出生的孩子，因為都沒有帳戶，這部分會請家長在6月15日開放後，在網路申請，6月18日到ATM領取。

衛福部特別提醒，民眾到戶政事務所辦理出生登記或初設戶籍登記時，可一併申辦孩童健保卡，因網路及ATM請領作業，需要核驗戶政及健保資料，請民眾於領到健保卡後等待約10天再請領。

第二階段：育有未滿2歲孩童的家庭，因故或特殊狀況而無法在第一階段透過網路請領或操作ATM者，衛福部將視中央流行疫情指揮中心公告解除全國疫情第三級警戒時間與疫情狀況，另行公告領取時間、地點與方式。