防端午出遊　基隆二沙灣、大武崙、獅球嶺砲台景點全面封閉

▲國定古蹟槓子寮砲台。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府文化局為配合中央流行疫情指揮中心宣布疫情三級警戒延長至6月28日，原訂市內各公共圖書館、文化館舍與文資點持續「暫停服務」，為戒備端午連假，即日起針對戶外開放型文資點進行「關閉封鎖」，包含國定古蹟二沙灣砲台、大武崙砲台、槓子寮砲台、獅球嶺砲台及北白川宮能久親王紀念碑等，以維護市民安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲國定古蹟二沙灣砲台。

文化局長陳靜萍表示，因應疫情發展，轄管室內文資點已於5月12日宣布全國疫情二級警戒時，隨即做出因應隔日關閉。此次再提高防疫力道，各開放型文資點及砲台區出入口將進行警示並封閉，同時相關工程施作現場落實防疫規範、加強防疫宣導、張貼防疫措施告示牌並同步更新最新防疫資訊。

陳靜萍說，三級警戒期間台灣各地仍傳出零星戶外群聚案例，防範未然及迎接即將到來的端午連假，呼籲市民朋友避免進行非必要的跨區移動，連假期間也應避免群聚在本市各文資據點。同時文化部「藝文紓困4.0」已同步開跑，鼓勵基隆藝文事業團體或個人上網進行了解，期盼減輕疫情對藝文產業造成的衝擊，文化局也將加強協助輔導。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

獨／直擊萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人 網喊：就像戰場砲擊

菜市場巷仔內！深入民間成防疫高手 林右昌成功圍堵基隆疫情

3級警戒！降2級不可能升4級不敢 林右昌：「以撐待變」壓控疫情

新北男到院前亡快篩陽性 里長痛斥：「PCR陰性」遺體卻已火化了