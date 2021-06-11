　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

旅宿業齊心防疫！　台南市觀光旅遊局加強宣導防疫措施

▲台南市觀光旅遊局將相關3級防疫資訊製作成旅宿業防疫手冊，自5月24日起逐家用電訪或直接到台南市各旅宿業現地進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市觀光旅遊局將相關3級防疫資訊製作成旅宿業防疫手冊，自5月24日起逐家用電訪或直接到台南市各旅宿業現地進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情持續嚴峻，全台3級警戒延長至6月28日，而旅宿業是會面對旅客移動的防疫第一線，市長黃偉哲非常關心旅宿業防疫整備情形，特別指示台南市觀光旅遊局加強宣導，敦囑旅宿業夥伴必須配合市府各項防疫措施，並落實聯名制，同步加嚴、加大防疫限制，與市民共同嚴守社區防線。

▲台南市觀光旅遊局將相關3級防疫資訊製作成旅宿業防疫手冊，自5月24日起逐家用電訪或直接到台南市各旅宿業現地進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀光旅遊局將相關3級防疫資訊製作成旅宿業防疫手冊，自5月24日起逐家用電訪或直接到台南市各旅宿業現地進行宣導，至本周為止已累計電訪宣導162家次，現地宣導72家次，總計達234家次，未發現違規或不配合防疫政策之現象。第一波宣導的大型旅宿業者，台南晶英酒店、和逸飯店及煙波大飯店都是防疫模範生，現場防疫措施為高規格，並且於各出口落實聯名制，顯見臺南旅宿業者重視防疫措施，平時均確實完成。

▲台南市觀光旅遊局將相關3級防疫資訊製作成旅宿業防疫手冊，自5月24日起逐家用電訪或直接到台南市各旅宿業現地進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

宣導人員向各旅宿說明，包含台灣社交距離App、簡訊實聯制、因應疫情升級加嚴旅宿業實聯制登記表、因應三級警戒本市旅宿業防疫措施及相關訂房退房規定，減少旅客消費糾紛。三級警戒下，旅宿業附屬設施如餐廳、會議室、游泳池、健身房、兒童遊戲室等場域，提醒業者僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療或公務所需，其餘營業或公共場域關閉。旅宿業還需特別警戒八大行業因近期無法營業，轉而以私約性交易到旅宿業場所，違反防疫規定行為，如發現異常須趕緊通報，避免成為防疫破口且受罰，得不償失。

▲台南市觀光旅遊局將相關3級防疫資訊製作成旅宿業防疫手冊，自5月24日起逐家用電訪或直接到台南市各旅宿業現地進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市觀光旅遊局將相關3級防疫資訊製作成旅宿業防疫手冊，自5月24日起逐家用電訪或直接到台南市各旅宿業現地進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市觀光旅遊局將相關3級防疫資訊製作成旅宿業防疫手冊，自5月24日起逐家用電訪或直接到台南市各旅宿業現地進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市觀光旅遊局長郭貞慧局表示，為支持旅宿業強化鞏固防疫作為，疫情升級第一時間即推出台南限定的的防疫整備補助2到8萬元，加入防疫旅館3個月再加發2到8萬元，已開放業者申請到8月底。而面對疫情，感謝並肯定台南市旅宿業者的自律及用心，市府與業者及民眾會站在同一陣線，共同防疫。

聲寶強效吸入式捕蚊燈

ET快訊
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動
超胸妹殺很大！「觀音坐蓮＋240分」優惠組　老司機點頭狂喊讚
最美鏡頭曝！日參院全體起立挺台參與WHA　謝長廷：歷史首次
主播爆「有神秘管道」打疫苗！　1週前接重量級大哥邀約：有多的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

草木皆兵？台南捐血活動被檢舉群聚　衛生局：社交群聚才違法！

同島一命！國際扶輪社助花蓮抗疫　捐2000組快篩試劑

台南廠房「偷堆廢塑膠」全面燃燒　危害空氣品質面臨255萬罰款

防疫吃出免疫力！端節在家聰明享粽　搭配我的餐盤六口訣+運動

高雄議員結合企業捐贈面罩、次氯酸水　盼基層警「防疫罩得住」

黃偉哲燈籠外交奏效　日本群馬及埼玉搶購13.44公噸鳳梨挺台南

端節防疫勿出門！花蓮連假管制5大場所　加強稽查違反必罰

只要有疫苗就開打！饒慶鈴視察接種站：台東準備好了只等疫苗

高雄飯店深夜湧「全副武裝」人員　北馬其頓詐團隔離期滿

被鎮政耽誤的演員「虎尾鎮長」扮屈原再出招　籲端午不返鄉

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

草木皆兵？台南捐血活動被檢舉群聚　衛生局：社交群聚才違法！

同島一命！國際扶輪社助花蓮抗疫　捐2000組快篩試劑

台南廠房「偷堆廢塑膠」全面燃燒　危害空氣品質面臨255萬罰款

防疫吃出免疫力！端節在家聰明享粽　搭配我的餐盤六口訣+運動

高雄議員結合企業捐贈面罩、次氯酸水　盼基層警「防疫罩得住」

黃偉哲燈籠外交奏效　日本群馬及埼玉搶購13.44公噸鳳梨挺台南

端節防疫勿出門！花蓮連假管制5大場所　加強稽查違反必罰

只要有疫苗就開打！饒慶鈴視察接種站：台東準備好了只等疫苗

高雄飯店深夜湧「全副武裝」人員　北馬其頓詐團隔離期滿

被鎮政耽誤的演員「虎尾鎮長」扮屈原再出招　籲端午不返鄉

防疫在家練廚藝 ！馬卡龍彩色水餃、超Q奇奇蒂蒂三明治冰淇淋跟著來做

朋友在洗衣機裡翻滾！　金金「淚眼瞪奴才」：你好殘忍

地震挺孕肚見老公「抱緊小三」！　網笑：這下該怎麼交代？

「孩童家庭防疫補貼」連假後上路　蔡英文：家長們辛苦了！

「球哥」節目感謝詹姆斯　詹皇:兄弟你只要打通電話跟我說

合庫人壽首爆員工確診！金融業染疫人數逾80人

新北獲配8.3萬劑AZ！首波開放85歲以上長者　6／15施打地點總整理

LIVE／50萬劑AZ疫苗配達各縣市　陳時中最新說明

草木皆兵？台南捐血活動被檢舉群聚　衛生局：社交群聚才違法！

垂吊取菸、串門子、垃圾滿地　詐團48人大鬧防疫旅館重罰190萬

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

地方熱門新聞

高雄飯店深夜湧「全副武裝」人員

虎尾鎮長扮屈原　籲端午不返鄉

彰化家族8人共餐染疫！足跡全曝光

快訊／台中三越218人快篩結果出爐

台南市政府與小北百貨共推設置「防災專區」

端節連假花蓮管制5大場所　加強稽查違反必罰

同島一命　扶輪社捐2千組快篩試劑助花蓮抗疫

日本群馬及埼玉搶購13.44公噸鳳梨挺台南

台南廠房「偷堆廢塑膠」全面燃燒　危害空氣品質

只要有疫苗就開打　饒慶鈴：台東準備好了

日月潭5天巨變！3張照證明逆轉回春

高雄議員結合企業捐防疫物資　盼基層警防疫罩得住

端節宅在家聰明享粽　搭配餐盤六口訣+運動

石門水庫蓄水率達40％　蓄水量8100萬噸

更多熱門

相關新聞

保護家人健康　一張圖秒懂居家防疫

保護家人健康　一張圖秒懂居家防疫

全國疫情尚未趨緩，為了降低染疫風險，許多民眾都減少出門次數待在家防疫。對此，新北市府在10日的疫情應變記者會邀請專家教民眾如何做好居家防疫，振興醫院感染科醫師顏慕庸表示，除了在日常生活中要做到「三明治洗手」之外，家中環境也要區分成「汙染區」、「緩衝區」、「清潔區」，保護家人的健康。

台北慈濟醫院1清潔工確診

台北慈濟醫院1清潔工確診

台南公播教學點閱突破657萬

台南公播教學點閱突破657萬

關鍵字：

旅宿業防疫台南觀光旅遊

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面