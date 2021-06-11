旅宿業齊心防疫！　台南市觀光旅遊局加強宣導防疫措施

▲台南市觀光旅遊局將相關3級防疫資訊製作成旅宿業防疫手冊，自5月24日起逐家用電訪或直接到台南市各旅宿業現地進行宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情持續嚴峻，全台3級警戒延長至6月28日，而旅宿業是會面對旅客移動的防疫第一線，市長黃偉哲非常關心旅宿業防疫整備情形，特別指示台南市觀光旅遊局加強宣導，敦囑旅宿業夥伴必須配合市府各項防疫措施，並落實聯名制，同步加嚴、加大防疫限制，與市民共同嚴守社區防線。

台南市觀光旅遊局將相關3級防疫資訊製作成旅宿業防疫手冊，自5月24日起逐家用電訪或直接到台南市各旅宿業現地進行宣導，至本周為止已累計電訪宣導162家次，現地宣導72家次，總計達234家次，未發現違規或不配合防疫政策之現象。第一波宣導的大型旅宿業者，台南晶英酒店、和逸飯店及煙波大飯店都是防疫模範生，現場防疫措施為高規格，並且於各出口落實聯名制，顯見臺南旅宿業者重視防疫措施，平時均確實完成。

宣導人員向各旅宿說明，包含台灣社交距離App、簡訊實聯制、因應疫情升級加嚴旅宿業實聯制登記表、因應三級警戒本市旅宿業防疫措施及相關訂房退房規定，減少旅客消費糾紛。三級警戒下，旅宿業附屬設施如餐廳、會議室、游泳池、健身房、兒童遊戲室等場域，提醒業者僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療或公務所需，其餘營業或公共場域關閉。旅宿業還需特別警戒八大行業因近期無法營業，轉而以私約性交易到旅宿業場所，違反防疫規定行為，如發現異常須趕緊通報，避免成為防疫破口且受罰，得不償失。

台南市觀光旅遊局長郭貞慧局表示，為支持旅宿業強化鞏固防疫作為，疫情升級第一時間即推出台南限定的的防疫整備補助2到8萬元，加入防疫旅館3個月再加發2到8萬元，已開放業者申請到8月底。而面對疫情，感謝並肯定台南市旅宿業者的自律及用心，市府與業者及民眾會站在同一陣線，共同防疫。

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