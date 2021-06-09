影／白人男挑釁亞裔選錯人！　他遇到「太極宗師」反被一拳KO

▲該名男子先是衝進店內挑釁，怎知一拳就被打趴在地。（圖／翻攝自《朝鮮日報》）



記者王佩翊／編譯

國外又發生亞裔遭白人歧視攻擊事件！愛爾蘭首都都柏林一間由亞裔經營的商店「東方行」日前遭到一名白人男子挑釁，該名男子一進店裡就開始出手襲擊老闆，被趕出門後，還數度返回店內繼續嗆聲。最後就在該名男子又要動手攻擊時，老闆突然太極宗師上身，給他一拳，原本囂張的白人男子竟然瞬間就被「一拳KO」，趴在地上動彈不得，宛如弱雞。

根據南韓《朝鮮日報》報導，一名網友5日在自己的Instagram上傳一段影片並配文寫道，「歧視亞裔，去X的。」據悉，該段影片是拍攝於愛爾蘭都柏林。影片中，只見一名身穿白色上衣灰色褲子的白人男子，突然闖進一家名為「東方行」的商店，劈頭就出言辱罵並動手動腳攻擊商家的亞裔老闆。

▲白人男子不斷對亞裔老闆口出惡言。（圖／翻攝自《朝鮮日報》）



該名亞裔老闆疑似是不想惹事，因此從頭到尾都沒有主動攻擊對方，只在白人男子毆打他時自我防衛，並不斷將他趕出店外。然而白人男子卻不知好歹，被趕出去後，又數度衝回店內，繼續挑釁店家。事實上，影片中的白人男子的身材比亞裔老闆還高大，因此一旁的人都深怕老闆會受傷，膽戰心驚。

然而大家萬萬沒想到的是，老闆不鳴則已，一鳴驚人。正當男子又突然衝進店內，指著老闆鼻子罵，隨後還出拳時，亞裔老闆為了自我防衛馬上給他一拳。這時，這名主動挑釁的白人男子當場被一拳KO，倒地不起，最後還是被一旁的路人給拖走，十分丟臉。

網友看完影片後紛紛表示，「真是讓人痛快」、「一拳就把種族歧視的愛爾蘭男KO了」、「老闆好帥」等。