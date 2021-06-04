英國王室「有特權」種族歧視！　40年內部檔案首次曝光

▲英國女王伊莉莎白二世。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

英國王室種族歧視風波未平又起，近日一份國家檔案曝光，英國1960年代前「禁止有色人種或外國人」在王室工作，並透露「女王同意」特權如何讓王室聘雇程序不受《平等法》約束，再度引爆民眾對於王室與種族歷史的關連。白金漢宮則強調，「50年前的二手資料不應該與現代事件一同斷論。」

據英媒《衛報》報導，近日在調查國家檔案（National Archives）時，一份文件指出，白金漢宮在1960年前「禁止有色人種或外國人」擔任王室內務官員、家政人員等職位，而政策撤消時間點未公開。白金漢宮對此反駁，王室在1990年間曾紀錄雇用有色族群，而在那之前，並沒有關於員工種族背景相關紀錄。

Buckingham Palace banned ethnic minorities from office roles, papers reveal https://t.co/AV5uTJjSP7 — The Guardian (@guardian) June 2, 2021

文件透露，英國政府自1960年起不斷推動種族與性別相關《平等法》，禁止商家以種族名義拒絕雇用特定族群，但女王本人似乎不受《平等法》約束，導致受歧視人員無法向法院申訴。白金漢宮也回應聲明，女王確實不受法律約束，但王室體系另外有單獨程序接收歧視相關投訴。

《衛報》也揭露，女王擁有的特權「女王同意」是種模糊議會機制，讓女王有權辯論涉及個人利益相關法規，雖然白金漢宮立刻表明「女王同意」單純是形式走場，但多項證據皆指出女王曾利用特權，私下遊說政府修改法案。當年的內政大臣卡拉漢（James Callaghan）和內部人員似乎認為，除非女王的私人顧問能確認法規不影響王室，不然議會將無法獲得「女王同意」。

文件記載，內政部公務員華勒（TG Weiler）1968年2月準備法案時，曾紀錄與王室內政官員、女王私人財務長特萊恩勳爵（Lord Tryon）交涉過程。華勒寫道，當時收到特萊恩勳爵通知，白金漢宮準備一同遵守新反案，前提是希望能與外交部一樣有特殊赦免權，外交部能拒絕在英國居住短於5年民眾求職。

特萊恩強調，王室工作人員有三種：「高階職位」並不公開徵人，因此可不受法案規範，第二種「文書辦公職位」不普遍聘雇有色移民或外國人，而第三種「普通家政職位」將不受種族限制考量民眾。華勒解釋，王室當時擔心立法將會首次帶來合法批評王室管道，但這必須被接受。

王室當年3月終於滿意法案內容，內政官員寫道，現在終於可尋求「女王同意」，提交國會進行辯論。文件中措辭也明顯透露，除非能夠確保女王可不受法規限制，否則種族平等法不可能獲得「女王同意」。

多年來，王室多次受到種族歧視相關批評，包括很少雇用黑人、亞洲人與少數民族。記者莫頓（Andrew Morton）曾在1990年寫道，王室服務的行政階層，從家政到官員，都從未出現黑人面孔，也有只聘用過少數有色族群