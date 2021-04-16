　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美13歲少年遭警「擊斃」影片曝！鼻孔噴鮮血倒地...警辯少年持槍

▲▼警方隨身攝影機監視器，完整記錄少年遭到警方槍殺的過程。（圖／達志影像／美聯社）

▲警方隨身攝影機監視器，完整記錄少年遭到警方槍殺的過程。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國近日因種族歧視與警察執法過當等議題，社會不斷陷入緊繃狀態！芝加哥警察局當地時間15日公佈一段攝於3月29日、長達9分鐘的影片，內容為年僅13歲的拉丁裔少年在被追趕的過程中高舉雙手，卻依然被警察持槍擊斃、滿臉鮮血。警局在該段影片以箭頭指出，少年右手持有手槍，然而辯護律師卻表示，少年早就把手槍扔於一旁。

綜合外媒報導，這段9分鐘的影片拍攝於3月29日凌晨2時30分，正是由開槍的員警史狄爾曼（Eric Stillman）在芝加哥西區利特爾村（Little Village）一帶執法時透過隨身攝影機拍下，當時史狄爾曼步下警車後，便在巷弄中追趕13歲的少年亞當（Adam Toledo），除了沿路高喊「停下」，還要求對方放下持有物、舉起雙手，不料亞當才轉身舉手時，便遭史狄爾曼開槍射殺，然而少年倒下的那一瞬間卻似乎未持有武器，過程僅19秒。

眼看中槍的亞當滿臉鮮血，史狄爾曼連喊3聲「已發射子彈」，要求其他警員呼叫救護車，之後跑向亞當身邊，不斷請求附近的人手拿來急救箱，還要求對方保持清醒。

而在另一段監視器畫面中，當員警史狄爾曼跑向少年亞當時，亞當似乎從柵欄的細縫中扔出某樣東西，警察呼叫救護車後，不斷要求亞當保持清醒、同時為其實施心肺復甦術。

事後，該警局在影片中以紅色箭頭控訴慘遭槍殺而死的少年亞當右手持槍，警局解釋，警察在事發前得知西區利特爾村傳出8聲槍響，才派人趕往追捕，現場還有一名21歲男子羅曼（Ruben Roman）。檢方表示，羅曼事發前曾朝一輛路過的轎車開槍，才讓警察廳槍聲後馬上前來，見間導致亞當喪命。

▲▼當地民眾抗議亞當遭警方持槍射殺的事件。（圖／達志影像／美聯社）

▲當地民眾抗議亞當遭警方持槍射殺的事件。（圖／達志影像／美聯社）

根據當地媒體《CBS Chigago》，年僅13歲的少年亞當就讀小學7年級，根據辯護律師說法，這名拉丁裔的少年與母親、祖父、2個兄弟姊妹同住，其生前的志願是當警察。少年母親表示，亞當3月26日失蹤、27日曾短暫返家，不過之後卻再也沒有見到其身影，等到31日才接獲太平間的消息，指出疑似為亞當的少年已經死亡。

據悉，開槍射殺少年的員警史狄爾曼目前已轉調為行政職務。對此，曾經參加民主黨2020年總統大選候選人初選的卡斯特羅（Julian Castro）在推特上呼籲，應敦促全國制定允許警方使用武器的標準。

►刺死3母女伴屍！變態宅男無恥喝酒還自殘...曝最愛玩「英雄聯盟」

「AirPods Pro＋無線充電盒」超殺價來了！

ET快訊
快訊／鄧福如遭控當小三不忍了！發聲明首回應
還有5000點！他求花旗現金紅利「耗點方法」　4神招秒用光
快訊／太魯閣號釀49死　花檢偵結14：00公布詳情
快訊／嚴爵PO結婚照報喜！ 娶了台大高材生女友
水情鬆口氣　新竹、高雄不列入限水紅燈
聲援采子被酸「專收小三」！莉婭回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美13歲少年遭警「擊斃」影片曝！鼻孔噴鮮血倒地...警辯少年持槍

防台海爆發「災難性」衝突　澳防長籲：北京應和平解決兩岸問題

花旗出售消金業務早有傳聞　外媒2月揭露但並未點名台灣

世越號沉沒7周年　文在寅發文悼念　承諾徹查悲劇真相

快訊／美FedEx爆槍擊至少5死多人傷　警出動應對「大規模傷亡」

應對中國挑戰！外媒：美軍撤離阿富汗　是為「布署印太地區」

菲利普親王葬禮17日舉行：僅限30人參加，名單公布

南韓驚傳「首位」國會議員確診新冠！疑遭秘書感染

25億隻暴龍地球趴趴走！　美最新研究：稱霸數百萬年還能活到28歲

AZ疫苗引血栓原因找到了！神秘抗體「詭異動作」曝光　爆致命危機

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

勁戰騎士過馬路遇「公車闖紅燈」　急轉龍頭擺尾閃避！網歪：好技術

徒步進香9年！謝媽祖「救病兒」　88歲嬤守承諾：我每次都會來

計程車快車道右轉＋未打方向燈 直行騎士被撞飛...待轉區也遭殃

小賴曝荳荳「一直都在哭」　力挺好友：一定會抱不平

連2年都來！白沙屯媽停駕輪胎行 特別幫老香丁腳加持...感動全場

美13歲少年遭警「擊斃」影片曝！鼻孔噴鮮血倒地...警辯少年持槍

防台海爆發「災難性」衝突　澳防長籲：北京應和平解決兩岸問題

花旗出售消金業務早有傳聞　外媒2月揭露但並未點名台灣

世越號沉沒7周年　文在寅發文悼念　承諾徹查悲劇真相

快訊／美FedEx爆槍擊至少5死多人傷　警出動應對「大規模傷亡」

應對中國挑戰！外媒：美軍撤離阿富汗　是為「布署印太地區」

菲利普親王葬禮17日舉行：僅限30人參加，名單公布

南韓驚傳「首位」國會議員確診新冠！疑遭秘書感染

25億隻暴龍地球趴趴走！　美最新研究：稱霸數百萬年還能活到28歲

AZ疫苗引血栓原因找到了！神秘抗體「詭異動作」曝光　爆致命危機

日男搞丟AirPods　「超愛炸雞」特殊字樣成功找回

花旗動卡率逾8成卻砍消金業務！　銀行專家、信用卡達人揭關鍵原因

何如芸嘆「藝人是弱勢團體」　曝背後辛酸：不想再被綁架了

酒吧遇「渣貓搭訕」！騙4罐罐後失蹤　她獲媽祖指示：前世良緣

邱毅爆日排放核廢水內幕　「背後有美國的力挺與首肯」

快訊／鄧福如遭控外遇不忍了！　心疼Howhow、兒子：已經身心俱疲

AZ疫苗接種「突破3萬人」　昨增12例非嚴重不良事件通報

另類雙媽會！恭迎大甲媽　彰化這家醫院還拜醫療媽

霸林爵對決萊福力　運彩看好桃猿主場勝兄弟

快訊／增2例境外移入　克羅埃西亞男「復陽」同船接觸者56人

國際熱門新聞

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

即／美國FedEx爆槍擊　至少5死

計程車遭恐怖夾殺　司機1秒慘死

愛女遭冤家性侵！老爸登門「失控奪6命」

美股大漲305點　首破34000點

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

主婦零收入就要聽話　她拼700萬年薪秒離婚

停用AZ記者會　官員45度傾斜倒地

五角大廈證實：UFO盤旋影片是真的

日停車場驚傳意外　工人受困4死1重傷

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

神預言311　未來人：中國2062已消失

突入帳3450萬…她樂歪狂領　下場曝

更多熱門

相關新聞

澳防長：北京應和平解決兩岸問題

澳防長：北京應和平解決兩岸問題

澳洲國防軍總司令康貝爾（Angus Campbell）15日表示，台灣海峽若發生衝突，結果將會是災難性的，中國大陸因盡早透過和平對話方式解決和台灣領導人的分歧。除此之外，日本自衛隊統合幕僚長山崎幸二也提到解放軍持續擾台的行為，都會間接影響到日本防衛，日方也有許多相關措施可以因應。

花旗出售消金業務早瘋傳　但並未包含台灣

花旗出售消金業務早瘋傳　但並未包含台灣

即／美國FedEx爆槍擊　至少5死9傷

即／美國FedEx爆槍擊　至少5死9傷

美軍撤離阿富汗　布署「印太地區」

美軍撤離阿富汗　布署「印太地區」

研究：暴龍存活地球數百萬年　數量約25億隻

研究：暴龍存活地球數百萬年　數量約25億隻

關鍵字：

北美要聞美國芝加哥少年槍擊種族歧視執法

讀者迴響

熱門新聞

快訊／邱鋒澤宣告「切割采子」　深夜拋震撼彈

藍隊打氣「采子伸手牽林敬倫」　《全明星》畫面曝光

何孟遠又爆錄影公開示愛「為采而射」全被剪！

即／花旗退出13國消費金融事業　包括台灣

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳搶同學男友

采子慘遭解約...有救了！　謝和弦、莉婭暖心招手

195萬人粉專「在不瘋狂就等死」游否希賣了

采子認曖昧何孟遠！4人爆「邱鋒澤被綠了」

采子宣布從《全明星》退出！痛哭向荳荳道歉

「死豬結」綁賊4小時致死　蕉農判3年：不公平

荳荳心碎開砲采子、何孟遠　狼人殺好友全挺她

窗外「無頭生物」　女驚：牠坐樹2天了！

翡翠水庫不缺水　全因他當年一個決定

陳敬宣爆怒：這真是正常朋友？

以為出去玩！柴打完針變臉網笑翻

更多

最夯影音

更多
采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默

采子發文道歉「會跟荳荳解釋」否認當小三　媽媽「電話交涉何孟遠」求真相..他多次沉默
采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

采子宣布從《全明星》退出！　痛哭低頭道歉：我跟孟遠確實有曖昧

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

李千那7天前才認愛...是元介突宣告分手　女方公司：媒體告知才知道

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳吐6字心碎發聲！　元元怒戳何孟遠說謊：上周才見面

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

荳荳心痛曝「何孟遠認劈腿1個多月」　采子親密私訊「想給你撲」隔天...和正宮自拍

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面