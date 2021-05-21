拜登簽署「新冠仇恨犯罪法」 　打擊一年6千例反亞裔仇恨

▲拜登20日簽署「新冠仇恨犯罪法案」。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美國總統拜登20日簽署「新冠仇恨犯罪法」（COVID-19 Hate Crimes Act），打擊疫情間激增的亞裔仇恨案件，透過指導地方機構有效辨識仇恨犯罪、加強公共教育等，提供所有族群更完善保護措施，該案在國會參眾兩院皆以壓倒性票數通過，為兩黨罕見合作表現。拜登事後激動喊話，「我看到你們了。」

「新冠仇恨犯罪法」旨在加強全國「反仇恨」公共宣導與舉報效率，包括提供多語言舉報系統、提升公共意識與防禦能力等，並要求司法部指派專人，加速審查疫情相關仇恨犯罪案例，同時培訓地方執法機構，提高審查仇恨犯罪的程序效率。

該法由民主黨眾議員孟昭文（Grace Meng）與參議員廣野慶子（Mazie Hirono）共同提出，4月底在參議院以94比1票通過，而本月18日也在眾議院以364對62票壓倒性通過。

拜登向所有議員表示感謝，並強調，仇恨和種族歧視是「長期折磨國家的毒藥」，而美國絕對不會為其保留任何餘地，而「沈默是同謀」，全國必須團結起來，一同推動新法案的實施。

拜登事後更在推特發文喊話，亞裔美籍仇恨案件在去年激增，這是違反美國價值觀的，對於所有受傷害民眾，「我們看到你們了，我們將繼續努力停止仇恨與偏見。」

Incidents of hate against Asian Americans have seen a shocking spike over the last year. It’s wrong — and it’s un-American.



To all those who are hurting: we see you and we are committed to stopping the hatred and bias. — President Biden (@POTUS) May 20, 2021

新冠疫情爆發的一年中，亞裔美籍仇恨暴力事件急劇上升，前總統川普多次將疫情歸咎中國，並使用歧視性的「Kung Flu」（翻譯為功夫）等字眼，刺激全美反亞洲情緒。

「停止亞裔仇恨」組織在2020年3月到2021年3月間共紀錄6603例亞裔仇恨暴力案件，而真實數字極有可能更高。

首位亞裔副總統賀錦麗（Kamala Harris）激動表示，「因為你們，歷史將記住美國採取行動打擊仇恨的這一天。」她強調，種族歧視與極端主義等都不是新鮮事，而且瀰漫在社區中，因此美國需要更加團結和努力，打擊任何不公行為。