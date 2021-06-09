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國產疫苗要打嗎？台大感染科醫師分析優缺點一次看：不預期有血栓

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值,醫護人員,防護衣。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾盼望疫苗能趕緊普及。（圖／記者李毓康攝）

記者崔子柔／綜合報導

國內疫情不斷延燒，截至昨（8）日已308人染疫身亡，而國產疫苗尚未經過三期臨床試驗，外界仍對於能否接種相當質疑，指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎就針對國產疫苗做出優劣勢分析。

李秉穎日前接受資深媒體人周玉蔻專訪指出，目前國際間各類疫苗分為傳統的蛋白疫苗、腺病毒疫苗以及近幾年新研發出的mRNA疫苗，國產疫苗就屬於蛋白疫苗，品質比較可靠。目前已獲得緊急授權的疫苗廠牌有AZ、莫德納、輝瑞和嬌生，以上4種皆非蛋白疫苗。

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指揮中心記者會,莊人祥,李秉穎,邱南昌。（圖／指揮中心提供）

▲李秉穎醫師。（圖／指揮中心提供）

李秉穎指出，兩種國產疫苗（高端、聯亞）都是傳統的基因重組蛋白疫苗，在第一期臨床實驗中，效果不亞於國外疫苗，因為傳統疫苗就是打在肌肉上，讓局部產生免疫反應，不會像腺病毒或RNA疫苗施打後在全身到處跑，不預期有過敏性休克或血栓發生。

李秉穎也說，國產疫苗的缺點就是製造速度比較慢，無法在短時間內生產出大劑量，在疫情為急的情況下是一大缺點，若還要等待通過第三期實驗，是「無視於台灣現在緊急的疫情」，認為世衛組織應給予緊急授權。

▼目前國際間獲得緊急授權的疫苗皆非蛋白疫苗。（圖／路透）

▲▼ 輝瑞/BNT疫苗及莫德納疫苗。（圖／路透）

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