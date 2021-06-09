國產疫苗要打嗎？台大感染科醫師分析優缺點一次看：不預期有血栓

▲民眾盼望疫苗能趕緊普及。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

國內疫情不斷延燒，截至昨（8）日已308人染疫身亡，而國產疫苗尚未經過三期臨床試驗，外界仍對於能否接種相當質疑，指揮中心專家諮詢小組委員、台大兒童醫院感染科醫師李秉穎就針對國產疫苗做出優劣勢分析。

李秉穎日前接受資深媒體人周玉蔻專訪指出，目前國際間各類疫苗分為傳統的蛋白疫苗、腺病毒疫苗以及近幾年新研發出的mRNA疫苗，國產疫苗就屬於蛋白疫苗，品質比較可靠。目前已獲得緊急授權的疫苗廠牌有AZ、莫德納、輝瑞和嬌生，以上4種皆非蛋白疫苗。

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▲李秉穎醫師。（圖／指揮中心提供）



李秉穎指出，兩種國產疫苗（高端、聯亞）都是傳統的基因重組蛋白疫苗，在第一期臨床實驗中，效果不亞於國外疫苗，因為傳統疫苗就是打在肌肉上，讓局部產生免疫反應，不會像腺病毒或RNA疫苗施打後在全身到處跑，不預期有過敏性休克或血栓發生。

李秉穎也說，國產疫苗的缺點就是製造速度比較慢，無法在短時間內生產出大劑量，在疫情為急的情況下是一大缺點，若還要等待通過第三期實驗，是「無視於台灣現在緊急的疫情」，認為世衛組織應給予緊急授權。

▼目前國際間獲得緊急授權的疫苗皆非蛋白疫苗。（圖／路透）

