全民「普發1萬」要花2350億　蘇貞昌有2疑慮

▲行政院長蘇貞昌。（圖／台北市攝影記者聯誼會）

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌昨（8日）前往立法院，針對紓困4.0特別預算進行報告並備質詢。針對國民黨主張仿效美國、日本全民發現金1萬，蘇貞昌在備詢時回應，這個作法會造成兩個疑慮，第一是有些「不需要」的人領到，第二為有些「更需要」的人會領得不夠。

國民黨認為，傳統的職業認定以及收入檢附方式，已經無法因應時代的變遷，用傳統的排富思維或是制式化的排富定義，恐怕會掛一漏萬，建議蔡政府仿效美國、日本的作法「每人普發1萬元紓困現金」。

對此，蘇貞昌回應，如果每位國民都發1萬元，「2351萬人就要2351億」，普發看起來方便且省事，但其實政府給很多需要的人不只1萬元，例如計程車司機、遊覽車司機、租賃車司機、農民、漁民給的是3萬元，甚至有很多勞工是領到4萬元。

蘇貞昌並解釋，在本次追加的4200億中，預算書已編列2600億，僅剩不到1600億，「我們發給最需要的人」，若普發現金，會造成有些不需要的人領到，有些更需要的人領得不夠。

蘇貞昌也在受訪時表示，錢是非常有限的，要救急、要救窮，要用在刀口上，還要買疫苗，所以政府是窮盡一切之力，希望能夠救急、救窮，扶助企業、減少失業，望大家一起努力，共同體諒、度過難關。

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