疫苗第7順位是「有錢人」？　陳時中駁斥

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）

記者楊蕓／台北報導

全國各縣市陸續施打疫苗，根據指揮中心公布的疫苗優先施打順位，第七順位「維持社會運作之必要人員」約5萬人，遭國民黨立委費鴻泰質疑，就是給有錢、有關係的人施打，對此，衛福部長陳時中駁斥，絕對不是用這個標準，維持社會運作必要包括水電、交通等人士，才需要由經濟部、交通部報上來。

行政院長蘇貞昌8日赴立法院，針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」進行報告並備質詢。費鴻泰質詢時詢問疫苗施打進度，陳時中表示，目前雙北打到第三類，其他縣市則打到第一類。

費鴻泰接著詢問，第七順位「維持社會運作之必要人員」約5萬人，究竟有哪些人？陳時中回答，就是維持社會運作必要人士，「由經濟部等相關單位排出來，我沒辦法知道有哪些人。」

費鴻泰質疑，第七順位就是指有關係、有特權的人，對此，陳時中鄭重否認，「不是，我只要求是維持社會運作必要的人員，相關單位要去擬出來。」

費鴻泰砲轟，中央始終講不清楚第七類到底有誰，指揮官說要問經濟部，也就是跟商業有關，「難道是有錢人嗎？」陳時中駁斥「絕對不是用這個做標準！」他強調，維持社會運作必要包括水電、交通等人士，當然需要由經濟部、交通部報上來。