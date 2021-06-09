LIVE／首批國產疫苗已「量產28萬劑」　蘇貞昌最新說明

記者徐政璿／台北報導

研發國產疫苗廠商之一的聯亞生技表示，疫苗已於6月開始量產，但一旦6月底解盲沒過關，這批疫苗都得銷毀。行政院長蘇貞昌今（9日）9時再度赴立法院報告紓困4.0特別預算，同時也會針對疫苗採購狀況及施打計畫進行說明。《ETtoday新聞雲》全程直播。

聯亞生技向媒體證實，8日才剛完成所有受試者的血液樣本抽取，但疫苗在6月初已陸續量產。8日從新竹運送28萬劑疫苗到桃園龜山物流中心的外倉保存，而疫苗存放的外倉內部氣溫需維持7至8度，保存期限只有6個月。

聯亞生技表示，由於8月底前要完成500萬劑交貨，但解盲成功後申請EUA，等待抽驗等正常流程，需耗時至少1個月，因此解盲跟量產是同步進行的，並將已完成的疫苗運送到外倉存放。

聯亞生技指出，簽約並不代表政府一定買單，還得看之後EUA是否通過，否則這次的正式採購等同於沒有，但若解盲沒過，前面生產的疫苗就得全數銷毀，屬於必要承擔的風險。

此外，首批15萬劑莫德納疫5月28抵台後，耗時10天的封緘檢驗後，9日開放施打。蘇貞昌8日在臉書分享，由衛福部食藥署同仁與裕利公司的相關人員，在負20度C的冷凍倉庫中，完成封緘檢驗的畫面。蘇貞昌表示，比起AZ疫苗封緘作業時，同仁們的外套更厚了。

蘇貞昌也說，每一個環節的防疫工作都非常的辛苦，也請國人同胞在端午假期務必減少群聚活動和不必要的出門移動，讓疫情趕快降溫，不要增加防疫人員的負擔。

此次莫德納疫苗共分成2批，分別為批號3002544，有1萬4400劑，及批號3002615，有13萬5600劑，每批各抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查，因此實際分發的莫德納劑量數為14萬8800劑。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供照片）

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