立院女戰神逼問國產疫苗！　關鍵4題嗆蘇貞昌「失敗的人找藉口」

▲「立院女戰神」高虹安質詢提到國產疫苗，關鍵提問讓蘇貞昌一度臉色相當難看。（圖／翻攝自臉書／高虹安）

記者柯沛辰／綜合報導

民眾黨立委高虹安8日質詢時火力全開，質疑行政院長蘇貞昌2月曾提到今年Q1、Q2可以獲得2000萬劑國外疫苗，但如今到貨率僅4.43％，到底出了什麼問題？另外，高也追問，國產疫苗採購「無預算、「無法源」，政府到底在急什麼？採購金額是多少？讓蘇貞昌、陳時中一度難以招架。

高虹安8日質詢時指出，台灣簽約2000萬劑國外疫苗，但目前僅87.66萬劑抵台，代表到貨率只有4.43％，到底發生什麼事？再者，蘇院長提到8月份將到貨1000萬劑疫苗，其中國產疫苗比例又是多少？

蘇貞昌解釋，近來變種病毒爆發，導致供應商遇到各種狀況和困難，像是印度、泰國等，加上各國面臨同樣情況（到貨率低下），全世界都在搶疫苗，連歐盟也針對疫苗未到貨一事提起訴訟。

高虹安追問，你已經簽約了，合約上面應該會寫何時到貨，「可是我們到貨率不到5％耶，韓國、新加坡他們也同樣簽約採購其他國家生產的疫苗，但他們的到貨率就明顯比我們高，台灣到底是什麼困難點？」

蘇貞昌回答「台灣在採購疫苗上相對困難，我們甚至碰到不是合約上的因素，所以台灣的困難確實更勝其他國家」。高虹安難以接受，當場批評「成功的人找方法，失敗的人找藉口」，讓蘇揆臉色相當難看。

▲高虹安質詢時秀出圖表，指外國疫苗到貨率僅4.43％。（圖／翻攝自臉書／高虹安）

高虹安指出，現在大家看到的就是到貨率只有4.43％，而且都已經簽約，這表示我們政府應該去跟供應商爭取到貨速度，「而不是一直期待其他國家能夠捐助我們，當然人家捐助我們，我們都非常感謝，但這部份不能成為我們疫苗施打的主力，而且8月底到貨的1000萬劑疫苗，到底包含哪些？國產疫苗佔多少？」

對此，衛福部長陳時中出面補充，8月底到貨的1000萬劑中，預估有100多萬是國產疫苗，另外有一部分是COVAX，本來從2月要開始供貨，但現在只供貨一部分，可能要到7月多才會進來，至於AZ的部分，到貨時間會往後延1個月，因為泰國工廠有一些產程問題。

陳時中說，505萬劑莫德納疫苗會比較穩定，大概這一季會來幾十萬劑，然後分每個月120萬、100萬、100萬慢慢進來。

▲行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中赴立院備詢。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

高虹安接著質疑，第二次追加的疫苗採購115.5億元預算，已經用於採購2000萬劑國外疫苗，但疾管署5月28日宣布與國產疫苗廠商簽約，分別採購聯亞、高端疫苗各500萬劑，到底哪來的錢？到底哪來的法源依據？

高虹安指出，立法院5月31日才通過紓困條例、6月18日預計通過第三次追加預算，而且國產疫苗6月中旬才解盲，政府到底在急什麼？「5月31日之前，你們的紓困預算上限還沒提升到8400億，其次，你的預算最快6月18日才會得到審查，你們沒有法條通過，又沒有預算？到底急什麼？」

高虹安表示，國產疫苗本來就受法條保障，會優先採購，也得到疾管署、食藥署補助20億元，為何政府要急著在5月28日簽約？再來，國產疫苗二期解盲都還沒出來，高端疫苗二期試驗執行總主持人、台大感染科醫師謝思民也在臉書上說，「他對於這個合約有非常大的疑慮，如果到時候失敗，合約怎麼辦？」

▲高虹安質疑，簽約採購國產疫苗，哪來的錢和法源？政府到底急什麼？（圖／翻攝自臉書／高虹安）

陳時中說，當時台灣一劑國產疫苗都還沒有，所以採取「預採購」的方式。不過，高虹安仍追問，沒有法源、沒有預算，到底為何能夠去簽約？陳時中回答，是為了讓廠商能夠提前來準備、生產，「總不能說通過後，過個1年才開始來供貨，那前面的努力就...」

高虹安打斷，「再半個月，立法院的預算就審查完了不是嗎？」蘇貞昌緩頰，「我們基於國人健康，跟疫苗的急迫性，相關的採購契約都依照相關的規範」。陳時中補充，提前來簽約，是希望時間上留有餘裕，國人的健康不能打折扣，「打疫苗確實是很急啊！」

高虹安再問，所以這次國產疫苗採購金額是多少？蘇揆不願正面回應，僅回答「上一次的預算還有餘裕...」但高火力全開，不斷追問「所以5月28日採購當天，金額是多少？你們說上一次的預算已經全部用完了（用在採購國外2000萬劑疫苗）？所以我問你們，這次國產疫苗採購花了多少？」、「你簽約簽多少錢直接講！」

禁不住一連4次提問，蘇貞昌、陳時中一度難以招架。主計長朱澤民見狀上台救援，提示蘇揆上次紓困預算尚餘64億多元，但高虹安仍不滿意，再次提問「所以國產疫苗採購金額，是否超過64億元？」不過，直到最後，蘇揆、陳時中仍未透露與聯亞、高端簽約的採購金額。

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