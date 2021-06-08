台東16鄉市鎮快篩站全開設　累計1648人受檢4人陽性反應

▲▼台東已開設15個快篩站，連同即將設立的關山鎮快篩站，全縣16個鄉鎮市皆設立了快篩站。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

國內新冠肺炎疫情仍居高不下，為盡早阻斷社區傳染鏈，台東縣政府在上個月28號即在全縣15個鄉鎮市衛生所開設社區快篩站，接受有接觸活動史及足跡重疊等民眾電話預約快篩，本月5日也啟用機場快篩站，近日，關山慈濟醫院也將協助於關山衛生所增設快篩站，完成全縣16鄉鎮衛生所均可提供快篩服務的目標。

縣長饒慶鈴表示，為了守護鄉親健康，縣府責無旁貸，至7日為止累計有1648人接受快篩採檢，僅4位呈快篩陽性，最後有2名PCR陽性反應住院診治，希望大家做好防疫措施，共同抗疫。

中央流行疫情指揮中心於5月19日下午宣布提升全國到三級警戒，台東因有11例新冠肺炎確診個案與5月15日太麻里餐宴有關，縣府提前於5月27日啟用太麻里及金峰鄉的快篩站，另縣內11鄉鎮衛生所28日起設置快篩站進行採檢。

▲台東航空站5日開始啟用快篩站。

台東民眾若有出現新冠肺炎症狀如發燒、呼吸道症狀、嗅味覺異常、不明原因腹瀉等症狀，並且符合下列任一條件者：1、村里長主動關懷對象，並有14日高風險地區旅遊史。2、外出未配戴口罩受查處者，並有14日高度風險地區旅遊史。3、衛生所返鄉學子關懷專案對象。4、有高風險地區旅遊史且提出相關證明。5、接獲衛生局自主健康管理通知書者，有需要的鄉親可於設有社區快篩站之衛生所營業時間撥打電話預約。

台東目前共有15個鄉鎮市衛生所提供社區快篩站篩檢服務，星期六、日暫停。另於5日開始啟用機場快篩站，提升蘭嶼及綠島整體防疫工作，盼維持兩離島零確診情形，截至7日共有66人（蘭嶼25人、綠島41人）快篩，均為陰性。也請民眾要有同理心，不要增加醫護人員的負擔，做好個人防護，口罩戴好戴滿、減少不必要的外出與群聚、勤洗手、多喝水，互相支持，攜手共同度過這波疫情。

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