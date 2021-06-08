山友上山泡茶、登山「不戴罩」　內埔瑪家警開單告發

▲內埔警分局瑪家分駐所員警對上山未戴口罩山友開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

先前有遊到春日鄉、來義鄉不戴口罩野溪烤肉，造成部落反彈；8日又有遊客進入專五道路的山地管制區泡茶、爬山，不戴口罩，造成瑪家鄉原民困擾，內埔警分局依規定舉發。

▲▼村長拍到山友照片。

瑪家村長唐建生8日早上9時許於瑪家鄉應變中心反映多名遊客於專五道路山地管制區群聚泡茶，且未戴口罩，恐成防疫破口。由於該分局瑪家所長黎昭明亦在群組內，發現上開情事後，立即派遣巡邏員警風馳前往。

根據唐村長拍攝的遊客群聚地點係位於專五道路8公里的舊瑪家村活動中心，距離分駐所有10公里，山路崎嶇，抵達地點需要一段車程。

員警抵達後，原在舊瑪家村活動中心泡茶之2組4名遊客已不見蹤影；另在場之一對夫妻，見警到場，已收齊泡茶用具，準備離開，內埔警方盤查，該兩人雖有申請入山，惟婉勸疫情期間，應儘量避免人流移動，病毒散播。員警返程下山時，又見一70歲蔡姓山友獨自未戴口罩，行走於專五道路，雖無人潮，惟已違反疫情中心防疫規定「外出未全程戴口罩」，瑪家警依規定舉發。

分局長蔡耀順表示，三級警戒雖規範禁止室內5人、室外10人群聚，上山泡茶民眾雖未違反相關規定，也要依規定申請入山，籲請民眾避免因山上人煙稀少前往活動，更甚者又常將口罩拉下，違反規定，否則會被開單告發。

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