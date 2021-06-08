快訊／三級警戒延長至6／28　國內口罩最新庫存量曝光

▲蘇貞昌赴立法院報告。（圖／翻攝國會頻道）



記者蔡文鈴／台北報導

行政院長蘇貞昌8日赴立法院報告紓困4.0特別預算，針對我國防疫物資存量，蘇貞昌指出，口罩庫存仍有8.3億片，而指揮中心已調高各醫療院所的防疫物資安全存量，並直接配發雙北市2倍安全存量。

全國疫情仍未趨緩，三級警戒再延長到6月28日。蘇貞昌在提供給立法院的書面報告中指出，過去一整年在國人同胞共同努力下，比起去年疫情剛開始時，防疫物資更豐富，目前口罩庫存仍有8.3億片，產能也已達到每日4千萬片、每月12億片。

蘇貞昌也指出，現有的檢驗量能，也從原本的每日500件，擴充到超過3萬件。為加速防疫物資撥發，指揮中心已調高各醫療院所的防疫物資安全存量，並直接配發雙北市2倍安全存量。

另外，為擴大收治重症者，全國醫療院所已遵循指揮中心要求，逐步清出專責病床，部分醫院並轉化為專責醫院，目前全國專責病房床數（含負壓隔離病房及專責加護病房病床）共計約7,200多床，空床數4,000多床，空床率約55％。為因應病患醫療照護需要，治療所需的藥劑藥品、呼吸器、血氧機、製氧機等，也都充足並增加採購及生產。

經過盤點隔離、檢疫所、防疫旅館數量，目前，集中檢疫所有5,800多間，尚有3,100多間空房，防疫旅館目前共有約2萬1,000間，尚有1萬5,400多間空房。

蘇貞昌強調，行政院將持續盤點擴增集中檢疫所及加強型防疫旅館，確保輕症或無症狀確診者緊急安置使用，分流紓解醫院收治病患的壓力。

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