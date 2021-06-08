屏東內埔私娼寮半掩門偷營業　她枯坐1小時嘆：整條路沒半個人

▲內埔警分局對河南巷違法暗娼開單告發 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局日前晚間配合縣府對轄內河南巷暗娼進行聯合稽查，發現饒姓女子因「無聊」開門營業，想試看有沒有生意上門，被警方依違反傳染病防治法舉發。

▲聯合稽查。

內埔警方於5日晚間8時配合縣府城鄉發展處進行聯合稽查，主要稽查標的為防疫警戒期間應停業的小吃部、電子遊戲場及複合式釣蝦場等休閒娛樂場所。為避免北部色情從業人員南竄，其中榮民之家附近之私娼寮，也列為稽查重點。

稽查人員於晚間8時40分臨檢河南巷暗娼，竟發現一戶門內透著霓虹燈，特別顯眼。一名近30歲的臺籍饒姓女子，半掩門兒營生，雙眼雖緊盯著監視螢幕，卻渾然不知稽查人員到來。

稽查人員臨檢時，當時雖無尋芳客，然饒女卻不知已違反傳染病防治法規定；饒女表示，因為「無聊」，所以來做生意看看，但晚上7時許到現在，整條路沒半個人，所以枯坐了一個小時。她因違反傳染病防治法37條1項2款規定，依70條1項2款被舉發。再加一條未戴口罩。

分局長蔡耀順表示，為避免北部性工作從業人員感染源南擴，危及全民健康，屏縣警局及各分局將持續配合縣府針對私娼寮或化明為暗之個人工作室加強查察，不容許色情業者膽大妄為。

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