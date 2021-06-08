學甲勇警制伏不戴口罩失控男　警友主任慰勉贈密錄器加碼送防疫器材

▲台南市學甲警友辦事處主任黃世偉，請分局長翁誌宏代為採買一組同廠牌、攝錄功能更精良的密錄器送給朱員，並慰勉他戮力維持社會治安。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區分局警員朱甫為制止1名未戴口罩失控男子，因該男頑劣抵抗，導致朱員手部擦傷，另執勤專用的密錄器也因拋飛地上，毀損不堪使用，學甲警友辦事處主任黃世偉獲悉後，立即請分局長翁誌宏代為採買一組同廠牌、攝錄功能更精良的密錄器送給朱員，並慰勉他日後繼續執法無懼，戮力維持社會治安。

一名60多歲男子日前未戴口罩要到學甲公有市場買菜，民眾發現勸導卻引起該男子不滿、咆哮辱罵。學甲警分局接獲報案後，立即調派員警趕赴現場，該男見狀後情緒失控，手持尖銳鋒利的錐子意圖攻擊民眾及警方，警員朱甫原為避免波及無辜民眾，奮勇壓制上銬管束，過程中因遭遇頑劣抵抗，導致朱員手部擦傷，另執勤專用的密錄器也因拋飛地上，毀損不堪使用。

警員朱甫原表示，現在回想起前天早上那個突發情景，著實感到相當危險，當時只有想到如何有效管束制伏該名失控男子，避免採買民眾生命身體受到危害，內心毫無絲毫的畏懼。直到將該男逮捕返所、解除高度身心戒備後，才發現右手掌於制伏該男過程因擦傷而有強烈刺痛感。

朱員手部擦傷經敷藥包紮後已無大礙，最讓他內心不捨的是隨身配戴的密錄器是他警專畢業前購買，自從警第1天就陪伴他趕赴無數次任務，迄今已屆3年，如同他的平安符。

學甲警友辦事處主任黃世偉獲悉後，立即請分局長翁誌宏代為採買一組同廠牌、攝錄功能更精良的密錄器送給朱員，並慰免他執法無懼戮力維持社會治安的精神。

學甲警分局長翁誌宏表示，雖然員警隨時處在高度壓力及危險的工作環境中，仍然持續堅守崗位，不眠不休地為防疫、治安及交通奮戰到底。黃世偉主任長久以來支持、關心每位警察同仁，經常自掏腰包頒發破案獎金、贈送年節物資來勉勵同仁的辛勞，翁分局長代表同仁接受致贈，並感謝長期力挺警察的黃主任，在疫情嚴峻期間贈送分局一臺「高效能自動感應體溫及酒精噴霧潔手機」，藉此強化員警自我防護、提升員警工作士氣，讓每位同仁執勤安全更有保障。

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