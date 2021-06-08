已有2157人解隔離！陳時中：從5／11起累積有11326例確診

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

本土新冠疫情未歇，中央流行疫情指揮中心今(8日)公布國內新增219例本土病例，確診個案中新增22例死亡。另外在此波本土疫情中，總共累積有11326名確診病患，目前已有2157位確診患者解除隔離。

陳時中表示，從5月11日至6月6日為止，累計確診病患已達11326人，目前已有2157人解除隔離，其中包含台北市1024人、新北市785人以及桃園市105人，目前醫院醫療量能壓力相對減低，集中檢疫所的空床數則因為因應苗栗群聚事件，所以集中檢疫所的床數變少，其中北部增加963床，大部分須隔離的人都往中部移動，所以集中檢疫所空床數從3300降到2649床，目前仍舊希望先將苗栗群聚事件中的移工們能盡量隔離開來，以免群聚感染擴大。

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指揮中心表示，今日新增之219例本土病例，為117例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年5月22日至6月7日。以新北市123例最多，其次為臺北市54例，苗栗縣16例，桃園市13例，基隆市8例，彰化縣2例，臺南市、新竹市及臺中市各1例。其中雙北地區以外縣市42例中，36例為已知感染源，6例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心統計，截至目前國內累計698,373例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含675,836例排除)，其中11,694例確診，分別為1,148例境外移入，10,493例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增16例空號 (案7378、9643、10704、10856、11304、11305、11306、11378、11379、11380、11382、11383、11385、11386、11393、11396)，累計65例移除為空號。確診個案中308例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。