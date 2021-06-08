快訊／成功市場1豬肉攤商染疫　林右昌：禁止民眾碰觸生鮮肉品

▲基隆成功市場清消。（圖／記者劉亮亨攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市成功市場出現第4名染疫攤商，市長林右昌今（8日）指出，經疫調結果染疫4人都是豬肉攤商，除請求CDC專業支援調查其中的關聯，並下令成功市場再次休市進行清消，此外所有傳統市場生鮮肉品攤商即日起一律採取「雙罩一套」的防疫措施，禁止民眾徒手碰觸生鮮肉品。

林右昌表示，7日3名確診個案中，其中1名（案11454）是成功市場攤商，由於市場從5/20日起休市到6/4日零時解除隔離，就目前疫調所知，該名個案跟之前成功市場的個案並無密切接觸，攤位位置也是市場邊緣角落，與之前個案並未緊鄰，並非熱區匡列者。

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林右昌說，成功市場在5/27日曾針對攤商進行全面快篩，該名確診者（案11454）篩檢結果為陰性，之後的這段期間，均在家自主健康管理，直到成功市場復市，6/4、6/5日曾到市場營業；另外從5/20日休市到6/6日身體不適就醫，間隔已超過14天隔離時間，為何會發病，疫調人員正在釐清當中，並回報CDC請求專業支援。

林右昌指出，成功市場自即日起再次休業，進行全面清消，並針對所有攤商進行PCR檢測，他並下令提高傳統市場的防疫要求，所有販賣雞、鴨、魚、豬、牛等生鮮肉品的攤商，即日起一律比照崁仔頂市場，採取「雙罩一套」的防疫措施，並且禁止民眾徒手碰觸生鮮肉品。

林右昌指出，傳統市場是防疫的重要防線，也是一直最憂心的部分，當初SARS一開始是從廣州市場發生，至於新冠肺炎源頭也是在武漢的華南海鮮市場，基隆市並沒有養豬戶或屠宰場，豬肉來源大多是桃園市，少部分來自台北市，目前也正在追查、匡列運送跟去骨作業的人員。

▲基隆市長林右昌。（圖／記者郭世賢翻攝）

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