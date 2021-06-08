外傳高市府「禁3軍9校開訓」防千名入伍生移動　衛生局：錯誤訊息

▲陸軍官校計畫按往例於7月規劃3軍9校入伍生團開訓 。（圖／翻攝自陸軍官校臉書）

記者許宥孺／高雄報導

陸軍官校將依往年計畫在7月舉行三軍九校入伍生團開訓，不過現在卻傳出，高雄市政府為避免數千名入伍生人潮移動，傾向禁止開訓。對此，高雄市衛生局也澄清，這是錯誤訊息，請勿再傳。

國防部三軍九校預計將在7月舉辦入伍生團開訓，將有數千名學生到鳳山陸軍官校開訓，外傳高雄市政府預期有一波人流移動潮，禁止開團訓練。

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▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎。（圖／高雄市政府提供）

對此，高雄市政府8日召開防疫記者會時，嚴正駁斥此訊息，衛生局簡任技正潘炤穎強調：「高雄市政府包含衛生局都沒接過查詢或詢問的事實，在這邊也澄清相關問題，這部分請勿再轉傳。」

潘炤穎表示，目前還是第三級疫情警戒，延長到6月28日， 後續相關防疫措施，會依據當時的需求滾動式修正。

市長陳其邁也補充，會和國防部協調防疫工作。

▲陸軍官校 。（圖／翻攝自陸軍官校臉書）

三軍九校分別為陸、海、空軍官校、國防大學理工學院、管理學院、政戰學院、國防醫學院、陸軍專科學校以及空軍航空技術學院。

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