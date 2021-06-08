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發燒被退貨！網酸「騙打疫苗」　劉心語：也許努力還不夠

▲劉心語沒被通知錄取。（圖／記者唐詠絮攝）

▲劉心語沒被通知錄取。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

藝人劉心語擁有護理師證照、還有4年多的ICU經驗，因為疫情嚴峻，日前挺身接受徵召進入檢疫單位，還完成3天實習訓練，卻沒有被通知錄取打包行李回家，有網友質疑是受到藝人名氣高漲連累、甚至還說是為了「打疫苗」，面對這些酸言酸語，劉心語上午受訪時淡定的表示，現在需要的是要用更多的愛包容。

▲劉心語沒被通知錄取。（圖／記者唐詠絮攝）

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劉心語昨天晚上返回彰化，孝順的她清晨6點準時出現在社頭市場，幫忙父母親賣魚，劉媽媽受訪時說，她有3個女兒全部都念醫護，大女兒跟小女兒都在醫院，當時知道心語要前往前線，縱使有百般的不願意，但想到為了女兒能將所學，貢獻自己的醫護能力幫忙，就毅然答應，但看到網友的酸言酸語，「心都涼了」，也為女兒感到不捨。

▲劉心語沒被通知錄取。（圖／記者唐詠絮攝）

劉心語從1日開始接受實習訓練，第3天施打疫苗，雖然已經預先吃了退燒藥，但半夜還是發起燒來，並出現肌肉痠痛、頭暈、眼壓高、鼻塞、食慾差、手無力等症狀。因為只要發燒就無法上前線，她這幾天一邊撐過不適、一邊等著上班通知，但最後仍沒有通過評估，無奈必須回家，「很抱歉讓大家失望了。」

▲劉心語沒被通知錄取。（圖／記者唐詠絮攝）

▲劉媽媽不捨女兒。

劉心語說，跟她同梯的有8人應徵，只有3人被錄取，她沒錄取，就像她應徵電影電視演員一樣，也許自己努力的還不夠，但她並沒有因此灰心，儘管如此，劉心語仍正能量表示：「無論如何，只要前線有需要我『我都在』。大家也要一直鼓勵前線人員，跟他們說『辛苦了』」。

劉心語也不忘提醒大家，現在能做的就是乖乖待在家、好好保護自己，不要再增加前線的負擔，「相信一切都是老天最好的安排。」

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