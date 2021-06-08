陳培哲當烏鴉　羅智強：中研院院士打不贏網軍

▲陳培哲。（圖／翻攝自中研院官網）



記者黃巈禾／台北報導

中研院士陳培哲請辭國產疫苗審查員，並直指該委員會不能維持獨立性與專業性，最大困難來自總統蔡英文。對此，國民黨台北市議員羅智強直言，「中研院院士打不贏網軍」。

羅智強8日在臉書指出，陳培哲近來當了好幾次烏鴉。5月底時，陳培哲批評，指揮中心對民間引進疫苗的刁難，是把人民的生命放在權力之後，這是一個非常傲慢的政府，指揮中心這些繁複手續對引進者具嚇阻效果，許多規定讓他無法理解。

陳培哲近日指出，讓專長在滅活疫苗的本土生技公司，去做蛋白質次單位疫苗，根本是讓中餐廳師傅改作法國菜，民進黨政府就是不相信科學，而今年年初便向指揮中心建議，台灣可從美國引進前總統川普接受的新冠肺炎療法，可惜指揮中心沒理睬而未能備藥。

▲羅智強。（資料照／記者周宸亘攝）



羅智強提到，面對這樣一個忠肯的烏鴉，民進黨有以下的選項，A、謝謝寶貴的建議，立刻改善；B、用科學駁斥陳培哲的論點；C、當作沒聽到；D、啟動蘇啟誠SOP，而民進黨會選的，永遠都是D。

羅智強再指，陳培哲受邀擔任食藥署疫苗審查委員，有簽署保密條款，不可以洩露，但卻有人洩露給名嘴周玉蔻，除了民進黨，誰會有審查委員名單？然後又有不具名人士，說「陳培哲和廈門大學一直有合作」、「業界傳出陳培哲也曾爭取參與高端COVID-19疫苗的研發」，「陳培哲爭取擔任台灣大學醫學院院長不果，心生怨恨才出言攻擊相關人士」，這完完全全，就是修理管中閔、蘇啟誠、葉彥伯的套路

羅智強直言，民進黨這樣做，並不意外，但好奇的是，台灣的學者、教授們，真的都看得下去，民進黨圍剿一位，表示不同意見的科學家？中研院院士，是絕對打不贏民進黨的側翼，就像蘇啟誠打不贏idcc，若放任民進黨攻擊陳培哲，未來台灣的科學家，還有說真話的空間嗎？

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