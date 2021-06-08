陳培哲辭疫苗審查委員　李德維：跟管中閔遭受的黑暗套路一模一樣

▲管中閔、陳培哲。（合成圖／ETtoday資料照、翻攝中研院網站）



記者蔡文鈴／台北報導

中研院陳培哲閃辭疫苗審查委員，並點名最大的困難就是「來自總統蔡英文」。對此，國民黨立委李德維表示，陳培哲跟管中閔遭受的待遇，黑暗力量的手指套路都是一模一樣的。

李德維指出，管中閔當選台大校長，破壞了某些人精心鋪排的權力結構，陳培哲以權威之姿直指國產疫苗缺失，痛陳匆忙上市之不可行，擋人財路不在話下。

李德維表示，管中閔當年被公權力橫暴對待，吳茂昆，公懲會之流，不顧官箴，忝為鷹犬。陳培哲遭受的第一波攻擊，則來自於毫無公信力的周玉蔻，但周玉蔻本身怎麼吠是一回事，卻能掌握並揭露機密的國產疫苗專家名單，也有黑手撐腰。顯然，民進黨政府從當年「卡管」學到的教訓，不是節制權力慾，依法行政，與羞恥心，而是更奸巧地打擊異己。

李德維說，仔細審視對於陳培哲的攻擊，完全沒有專業上的論辯，只有各種人格毀滅，於是你就知道，他講的是對的，或者至少相對於蔡總統，與前副總統陳建仁的花式無下限護航，陳培哲終究踩穩自己的專業，講出自己的良心。

李德維提到，先前多次表達很擔心，中央流行疫情指揮中心做出這麼多詭異決策，是否內部的專業意見，科學意見都被壓制？而陳培哲則凸顯了疫苗開發決策，也已經淪為一言堂，你要嘛閉嘴，要嘛就走人，只是下場堪比退出黑社會。

李德維感嘆，或許，就是因為身邊只剩歌功頌德，唯唯諾諾的聲音，讓蔡總統對於國產疫苗有這麼深的執念，甚至明示暗示，對獨立審查下指導棋，下軍令狀，揠「苗」助長。不過，他強調「民眾應該有選擇的權利，不該被當白老鼠。」

陳培哲日前痛批，讓高端、聯亞、國光3家公司製作蛋白次單位疫苗，根本就是「讓中餐廳師傅做法國菜」，「民進黨政府就是不相信科學！」此外，陳培哲表示，7月絕對不可能做出國產疫苗。

陳培哲甚至直言，審查委員會最大的困難就是總統蔡英文，蔡總統先說了7月底要打國產疫苗，食藥署怎麼擋得住壓力，他覺得做不下去了，最後選擇離開，也不後悔說出真話。至於身分遭洩露一事，他認為這就是抹黑攻勢。

不過，總統府發言人張惇涵張惇涵對此回應，總統府不知道陳培哲擔任或辭去疫苗審查委員，即使陳培哲近期對國產疫苗有不同看法，都尊重他的發言；因此，也對陳培哲認為最大困難就是「來自總統蔡英文」這種說法，感到不解與遺憾。

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