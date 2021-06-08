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陳培哲超狂背景曝光　趙少康批蔡英文：權力凌駕專業

▲▼中央研究院院士陳培哲。（圖／翻攝自中研院官網）

▲中央研究院院士陳培哲。（圖／翻攝自中研院官網）

記者黃巈禾／台北報導

高端疫苗二期尚未解盲，總統蔡英文就宣布7月底施打，如今，中研院院士陳培哲請辭國產疫苗審查員，更將矛頭指向蔡英文，引發熱議。對此，趙少康直言，陳培哲展現學者的風骨，堅持一位科學家的堅持，一個是位高權重、可以指鹿為馬的總統，一個是德高望重、不願曲意承歡的院士，孰是孰非？公道自在人心。

趙少康8日在臉書表示，蔡英文一心一意護高端，毫不掩飾，親自去高端兩次，親自說高端疫苗7月底可以施打，還要把自己的手臂留下來打高端，因為蔡英文這樣全力拉抬，前副總統陳建仁、衛福部長陳時中及一干綠營學者、名嘴都跟著起哄，把高端股價捧上天，成為全世界第一支不做三期人體試驗，就可以提供台灣人廣泛施打的疫苗，流彈所及，連德國製造的BNT都要被抹紅成大陸代工。

趙少康指出，5月時，高端疫苗二期還沒有解盲，蔡英文就宣布7月底可以施打，如此作為堪稱全世界唯一的總統，她這樣說，食藥署還要不要嚴格審查？國產疫苗審議委員會還要不要認真把關？顧慮前程的委員要不要放水？不願得罪總統的委員會不會輕縱？這樣無上限的護航，高端疫苗就算通過審查，大家會不會相信？就算政府免費，大家還敢不敢冒險去打？蔡英文的盲目堅持，害了衛福部、害了食藥署、害了審議委員會及委員，也害了高端。

對於陳培哲請辭國產疫苗審查員，趙少康提到，陳培哲不只是中研院院士，也是世界科學院院士，當過台大醫院醫學研究部主任，國內外得獎無數，展現一位學者的風骨，堅持一位科學家的堅持，對就是對、錯就是錯，疫苗研發就是要按部就班，不可以投機、不可以取巧，因為人命關天，不可以兒戲。

至於總統府回應「不解與遺憾」，趙少康批評，有什麼不解的？就是人家看不慣妳的權力凌駕專業。有什麼遺憾的？該遺憾的是蔡英文的一意孤行，偏執式的護航高端，還有動不動就發動綠營名嘴及御用學者圍剿忠言逆耳的人，一個是位高權重、可以指鹿為馬的總統，一個是德高望重、不願曲意承歡的院士，孰是孰非？孰輕孰重？公道自在人心。

陳培哲超狂背景也曝光，除了是中研院院士、世界科學院院士，更當過台大醫院醫學研究部主任。根據中央研究院與台大醫院肝炎研究中心官方網站所示，陳培哲的學歷為台大醫學系學士、美國賓夕凡尼亞大學博士，專長領域包括微生物學、醫療遺傳學、分子生物學、腫瘤學、內科學、消化醫學（肝臟學），國內外得獎無數。

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