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陳培哲質疑國產疫苗成效　江啟臣：蔡英文還要賭上多少人命？

▲總統蔡英文於總統府敞廳發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

中研院院士陳培哲請辭國產疫苗審查委員，並指出高端、聯亞採用尚未通過國際核准的蛋白質次單位疫苗，7月絕對不可能做出來，政府不相信科學，並把矛頭直指蔡英文。對此，國民黨主席江啟臣批評，「蔡總統，你還要賭上多少人的命，才願意放過全民？」

「你相信中研院院士陳培哲，還是蔡英文？」江啟臣8日在臉書表示， 民進黨政府的疫苗採購無能，把希望寄託在國產疫苗上，在民進黨政府的主導下，國人度過疫情的希望幾乎維繫在國產疫苗上，樂見台灣擁有自己「安全有效」國際認證的疫苗，但不同意讓國人做無疫苗可打下、沒選擇的白老鼠。

▲▼中央研究院院士陳培哲。（圖／翻攝自中研院官網）

▲中央研究院院士陳培哲。（圖／翻攝自中研院官網）

江啟臣指出，陳培哲辭去職務，並表達主要壓力來自蔡英文，以及政府不相信科學，這樣的說法對國產疫苗嚴重打擊，陳培哲還說美國知名生技公司諾瓦瓦克斯（Novavax），已是最好的蛋白質次單位疫苗，完成部分第三期臨床試驗後，遲遲未送美國食品藥物監督管理局（FDA）審查認證，無法獲國際認可，其斷言除非諾瓦瓦克斯能獲得FDA核准，否則台灣的國產疫苗也不會成功，陳培哲的說法等於對國產疫苗能否獲得國際認可畫上問號。

▲▼江啟臣主持擴大主管會報。（圖／記者周宸亘攝）

▲江啟臣。（資料照／記者周宸亘攝）

總統府則表示，對於陳培哲的說法不知情。對此，江啟臣認為，這是完全甩鍋且不負責任的說法，樂觀其成政府開發國產疫苗，但絕非讓國人只有國際不認可的疫苗可打，按現在態勢，民進黨不讓民間協力，又無能採購，強迫國人只有一種選項，這個選項又具內部爭議，未受國際認可，這就是犧牲國人權益。

江啟臣呼籲蔡英文，已有200多位國人在這場疫情中喪生，200位國人代表200個家庭破碎，人民的生命不應被孤注一擲，台灣應該開大門納善意，由總統向世界發出台灣需要疫苗的訊號，廣納民間與國際力量，為台灣爭取更多安全、有效、充足的疫苗。

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