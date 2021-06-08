快訊／陳培哲閃辭高端疫苗審查委員　蘇貞昌最新回應

記者陳家祥／台北報導

高端新冠疫苗二期臨床試驗結果解盲前夕，驚傳中研院院士陳培哲因擔心疫苗審查委員會難以秉持獨立性及專業性，請辭審查委員，並稱「審查最大的困難就是蔡總統」。對此，行政院長蘇貞昌說，疫苗都有專家及專門的委員會，以科學態度嚴謹判斷，相關人員也都該遵守相關規定。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

蘇貞昌表示，疫苗專家及專門的委員會，用非常嚴謹的手續以科學的態度，為了保護國民的健康，注重安全性、療效性、即時性等各方因素，所以相關採認都依法、依國際相關作業參考，以及科學態度，嚴謹判斷，相關人員也都該遵守相關規定，我們一定以保護國人健康、防止疫情為最大目的。

對於陳培哲的請辭，總統府發言人張惇涵昨晚也出面說明，強調並不知道陳培哲擔任或辭去疫苗審查委員，即使陳培哲近期對國產疫苗有不同看法，也會尊重他的發言，不過，對於陳培哲指「最大的困難來自蔡總統」的說法，則感到不解與遺憾。

張惇涵強調，政府已多次清楚地表達立場，任何疫苗研發過程，都必須依科學程序，安全、有效最重要，一定要依照國際科學標準，嚴格為國人健康安全把關，陳培哲是科學家，一定很清楚，疫苗審查過程一切依科學程序進行，任何非科學的指涉，對於研發人員及其他專家學者不公平，讓科學數據證明才是正確的做法。

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