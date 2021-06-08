陳培哲請辭與蔡英文有關　他提3質疑：國產疫苗背後複雜政商關係

▲中央研究院院士陳培哲。（圖／翻攝自中研院官網）



記者黃巈禾／台北報導

中研院院士陳培哲5月底請辭國產疫苗審查委員，原因是擔心審查委員會難秉持獨立性，並點名最大困難就是來自總統蔡英文，總統府則表達不解與遺憾。對此，國民黨前立委孫大千質疑，蔡英文和高端之間究竟有什麼不可告人的關係？由3件事情顯示，國產疫苗的背後有著龐大而且複雜的政商關係。

孫大千提出3點，包括：一、陳培哲公開表示，國產疫苗審查最大的困難就是蔡英文，因為蔡英文既然已經講了7月底要打國產疫苗，在這種情形下，食藥署擋得住總統府的壓力嗎？關於陳培哲的質疑，蔡英文難道不需要自清嗎？

二、陳培哲只不過是基於本身的專業角度，對於國產疫苗發表了不同的看法，就立刻引起綠營側翼的全面圍剿，奇怪的是，圍剿陳培哲的力量完全不具備相關的疫苗知識，就在國產疫苗即將面臨解盲階段的敏感時刻，急急忙忙地要打擊抹黑陳培哲，這究竟是要掩蓋什麼樣的問題呢？

三、從最近曝光的一段日本國會詢答的視頻中，可以了解到日本政府的認知是「7月之後台灣國內的生產體制會比較完整，目前暫時比較緊急」，所以日本才優先提供124萬劑疫苗給台灣。值得國人推敲的是，究竟是誰告訴日本政府，台灣的國產疫苗一定可以在七月解盲成功？究竟是誰讓日本政府覺得台灣並不需要更多的疫苗援助？究竟是誰在害怕日本政府如果捐太多疫苗，就會排擠到國產疫苗？

孫大千認為，國產疫苗二期臨床試驗的結果尚未公布，解盲測試的結果也未見分曉，蔡英文為什麼未卜先知告訴台灣人民，七月底可以施打國產疫苗？連熱心幫忙的日本政府都被告知到這樣的訊息，難不成這齣國產疫苗大戲的劇本早就已經寫好了，可憐的台灣人民只能夠含淚擔任國產疫苗全民公測的白老鼠嗎？

媒體報導，陳培哲因為擔心審查委員會難秉持獨立性，5月底請辭審查委員。對此，總統府發言人張惇涵7日晚間回應，這說法令人不解與遺憾，在疫苗審查過程，對投入研發人員不公平。