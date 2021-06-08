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「死亡非數字是家庭悲痛」趙少康悼286人命　諷台灣回到美援時代

▲中廣董事長趙少康赴國民黨進行演講。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

台灣新冠肺炎疫情嚴峻，染疫死亡累計人數286人。對此中廣董事長趙少康痛批，死亡的不是數字，是寶貴生命，是家庭深沈的悲傷，明知多一劑疫苗，多拯救一個人，為什麼就是要找各種理由阻擋？而總統蔡英文更是文青式談話，要大家團結抗疫。

「這是什麼樣的總統？什麼樣的政府？」趙少康8日凌晨在臉書表示，自己如果是蔡英文，一定會羞愧得連頭都抬不起來，怎麼還好意思搞大內宣，向支持者吹牛，以美、日送給台灣疫苗為榮？好像回到民國四十幾、五十幾年，台灣窮到要接受美援的時代，美國人給麵粉、黃豆、奶粉，不少小男生還穿著用純棉麵粉袋製縫的內衣褲，上面還有中美合作的握手圖案，現在台灣不是沒有錢，有5400多億美元的外匯存底，會買不起疫苗？能花八千億新台幣紓困，會買不起疫苗？

趙少康指出，不是買不起疫苗，是根本不想積極的買外國疫苗，一心一意想的就是高端，有蔡英文、陳建仁、陳時中拉抬，找一些學者專家背書、加上媒體賣力吹噓，果然把股票從30元拱上400多元，市值從30億飆上800億，漲這麼多倍還捨不得好好做第3期人體試驗，更傳出中研院院士陳培哲辭退國產疫苗審議委員時說「審查最大的困難就是蔡英文總統」，什麼樣的總統，會被望重士林的院士這樣指控？什麼樣的政府把人民的命當實驗？

趙少康提到，政府不要郭台銘500萬劑德國BNT疫苗，也不要佛光會要捐50萬劑美國嬌生疫苗，張亞中說蔣經國姪外孫要捐500萬劑BNT加500萬劑國藥疫苗，更是不要，而美國、日本看台灣疫情快要撐不住了，大陸又天天喊話要給台灣疫苗，趕快表示要捐給台灣，害高端一連跌了好幾個停板，蔡政府心裡未必有多想要美日捐疫苗，但又不能拒絕，只好一直說台灣疫苗7月底就可量產開打，意思是說快要有自己的疫苗了，要捐多少，自己想想數量吧，難怪美日異口同聲都說台灣馬上就會有大量生產的疫苗，美日好心捐疫苗，當然感謝，但有錢還要人捐，除了感謝，能不慚愧？

趙少康再指，今年5月28日因新冠肺炎死亡人數累計78人，已超過2003年SARS死的73人，到現在死亡人數更已是286人，還在增加中，沒想到17年內會經歷兩次冠狀病毒的風暴，當年的SARS來得又急又快，疫苗還來不及製造，2003年七月中，突然像是徹底消失，可是這次不一樣，可以救急救命的疫苗已經做出來，且國外一出來就是四家，為什麼不及早大量的採購？為什麼拖拖拉拉還拒人於千里之外？什麼樣的政府，明知多一劑疫苗，多拯救一個人，就可少一分致命的風險，為什麼就是要找各種理由阻擋？

趙少康提及，每天看到死亡人數大幅增加的那種心痛，為什麼這個政府就是感受不到？死亡的不是數字，是一條一條寶貴的生命，是一個一個家庭深沈的悲傷，什麼樣的總統，什麼樣的政府，不把人民的命當命？蔡英文近期三次上電視對疫情發表講話，還是一樣文青式不著邊際的要大家合作、團結抗疫、不要出門、端午節不要回家，蔡英文有沒有想過，當歐美都在解封的時候，台灣為什麼要開始類封城？蔡英文應對疫苗嚴重短缺，造成國人的封閉不便及重大經濟損失誠懇道歉，並告訴大家，需要3200萬劑WHO認可的歐美疫苗，何時到台灣，讓想打的人都能迅速打到。

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