快訊／30多歲女染疫亡！高職同學悲慟發文：她人緣非常好

▲同學難過發文。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

在今天公布的死亡個案中，有位30多歲女性5月26日出現症狀，6月1日收治住院，沒想到短短6天不幸離世。消息一出震驚各界，而一名自稱是死者同學的網友也現身發文，不捨直呼，「從小她就是個棉花糖女孩，但是很可愛，人緣非常好。」

自稱死者同學的網友在PTT提到，「這個案例是我的高職同學，從小她就是個棉花糖女孩，但是很可愛，人緣非常好。她還是個單親媽媽，一個人拉拔女兒，女兒讀了跟媽媽一樣的高職，本來以為人生就要開始順順利利了，我們還在群組討論要辦同學會。」

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同學表示，「她有沒有慢性病我不確定，畢竟只有偶爾聯絡，她就算體重過重也不應該死在這場人禍！不應該死在冰冷的病床，然後當天就火化，卻因為全家都在隔離，沒人送行。」

最後，他也難過直呼，「同學！我們都很不捨，請妳好好走，辛苦了。」對此，鄉民紛紛回應，「死亡不是數字，是人命」、「講BMI超過30就好了」、「節哀順變」、「全家隔離不能送行太悲傷了」。

針對這起死亡個案，指揮中心發言人莊人祥表示，這名30多歲女性5月26日出現症狀，曾經快篩陽性，PCR二採陰轉陽性確診，6月1日收治住院，6月6日死亡，「該案體重達90幾公斤，為其風險因素。」