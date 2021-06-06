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快訊／小港家族5人染疫！外婆疑為感染源　曾和北部親戚聚餐

記者許宥孺／高雄報導

高雄市6日新增3例本土病例，其中2名個案與小港家庭群聚案有關，是案10472的60多歲外婆和姨丈確診，這起家庭群聚已累計5人染疫，不排除有北部活動史或北部親友接觸史。衛生局也公布疫調結果，曝光活動足跡。

▲高雄市政府6日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府6日防疫記者會 。（圖／高雄市政府提供）

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▲高雄市政府6日防疫記者會公布疫調結果 。（圖／高雄市政府提供）

▲小港家庭群聚感染圖 。（圖／高雄市政府提供）

衛生局表示，這起小港家庭群聚案件尚未找到感染源，原本指標個案為20多歲男性(案10472)，再傳染給老婆(案10672)和8月大女兒(案10673)。

6日公布新增確診者，發現外婆(案11253)和姨丈(案11254)也確診，這也讓指標個案轉向60多歲的外婆，恐怕才是感染源，她在24日出現呼吸道症狀，4日PCR採檢呈陽性，CT值25，目前於負壓隔離病房治療中。

案11254為40多歲男性，無症狀，因為曾經沒戴口罩和案11253接觸，被匡列為第一圈密切接觸者，5日採檢PCR呈陽性，CT值29，目前於負壓隔離病房治療中。

衛生局進一步說明，案11253在五月份有從事志工服務，母親節有和家族成員、北部直系血親聚餐，不排除有北部活動史或是北部親友接觸史，已透過疫調系統轉請北部地方政府協助感染源釐清。

▲高雄市政府6日疫調結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼高雄市政府6日疫調結果 。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄市政府6日疫調結果 。（圖／記者吳奕靖攝）

衛生局疫調結果出爐，案11253曾在22日中午到小港區「台北迪化街紅麵線」外帶餐點，23日中午則有去過小港區「成家鴨肉麵」。案11254於2、3、4日上午10點都有到小港區「菜市場虱目魚粥」，另3、4日下午則有去過林園區「松本鮮奶茶林園店」、「佛緣素食」、「鍾媽媽炸雞」。

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