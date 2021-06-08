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三級警戒延長　基隆各風景區配合關閉至6月28日

▲三級警戒團結抗疫 基隆各風景區延長關閉至6月28日。（圖／基隆市政府提供）

▲三級警戒團結抗疫！基隆各風景區延長關閉至6月28日。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應中央宣布疫情三級警戒延長至6月28日，基隆市政府觀光及城市行銷處持續進行風景區、旅宿及觀光運具服務防疫管制措施。和平島公園、情人湖公園及基隆嶼、大武崙沙灘、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道、大武崙砲台步道等風景區域，延長關閉至6月28日。

觀光及城市行銷處處長曾姿雯呼籲，基隆市觀光單位及觀光從業人員落實各項防疫措施外；更與北觀處合作暫時關閉基隆市各轄管之風景區及觀光據點，包含：北觀處之和平島公園、情人湖公園及本府轄管之基隆嶼、大武崙沙灘、暖東峽谷、泰安瀑布、淡蘭古道、海興步道、情人湖登山步道及大武崙砲台步道等風景區域，因應第三級警戒延長關閉至6月28日，以維護民眾安全。

▲三級警戒團結抗疫 基隆各風景區延長關閉至6月28日。（圖／基隆市政府提供）

▲基隆市府觀銷處在風景區防疫方面除張貼防疫措施告示牌，加強轄管觀光景區及工程之防疫宣導。

曾姿雯表示，因應疫情發展，市府觀銷處在風景區防疫方面除張貼防疫措施告示牌，加強轄管觀光景區及工程之防疫宣導外；為維護民眾安全，基隆嶼已於5月15日封島，原預計於6月14日解除封島，配合三級警戒延長封島時間至6月28日，同時為了維護登島船家的權益，退還延長封島期間碼頭設施使用費，以減輕基隆嶼船家業者之負擔。此外，東、西岸旅遊服務中心、基隆觀光巴士及台灣好行濱海奇基線，亦配合第三級警戒暫停服務至6月28日。

曾姿雯指出，同時呼籲民眾在即將迎來的端午連假，避免出遊及非必要的跨區移動。不得不出門時，應配合中央防疫措施規定，全程佩戴口罩、勤洗手消毒、量測體溫並配合實聯制，保持社交距離，落實各項防疫作為，以維自身及周邊民眾之安全。本市各風景區即日起暫時關閉至6月28日，配合中央防疫警戒措施期程調整關閉期程，旅客於防疫警戒期間應避免群聚在本市各風景區之據點，並落實自主防疫措施，守護遊客健康。

▲三級警戒團結抗疫 基隆各風景區延長關閉至6月28日。（圖／基隆市政府提供）

▲三級警戒團結抗疫 基隆各風景區延長關閉至6月28日。（圖／基隆市政府提供）

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