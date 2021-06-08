民眾未來可在家自行快篩？指揮中心「鼓勵業者申請」考慮納入措施

記者林育綾／台北報導

國內疫情嚴峻，各地快篩站也日日緊繃，是否可能進口快篩試劑讓民眾自行在家篩檢？中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（8）表示，目前TFDA核准的快篩試劑，都必須由醫事人員進行，因此為何要求企業快篩時，必須由醫療機構指派的醫事人員協助；但指揮中心也會看未來有沒有業者申請進口，並會對產品做相關研究分析，看是不是能納入措施。





▲各地快篩站緊繃，指揮中心開放民間進口申請快篩試劑，未來民眾可在家自行做篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

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由於目前我國匡列人數非常多，除了企業可申請進行設置快篩，許多人也關心未來是否會像德國一樣，規劃讓民眾在家有簡易的自行快篩，對此指揮官陳時中日前鬆口，目前正考量能否鼓勵廠商提出申請，進口一些在家裡也可以自己做的快篩試劑，能夠擴大篩檢量能。

▲指揮中心副指揮官陳宗彥表示，未來不排除讓業者申請進口快篩試劑。（圖／指揮中心提供）

而今（8）上午副指揮官陳宗彥也再次說明，目前食藥署(TFDA)核准的快篩試劑都必須由醫事人員進行，因此要求企業進行快篩時，都必須由醫療機構合作指派的醫事人員協助，至於未來是不是有相關業者會向食藥署提出快篩試劑申請，這就看未來有沒有提出來，若有相關產品，指揮中心會分析與研究，看是不是列入相關措施裡，這部分會看產品狀況做考量。