　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

小學生名字「只有2劃」...報到秒被全校記住！學霸父揭背後原因

▲▼少子化,出生率,小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,上下學,家長接送,課業壓力。（圖／記者李毓康攝）

▲大陸一名小學生因姓名「太過簡單」，引發關注。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

小朋友開始學寫字時，首要學的就是自己名字，尤其是姓名筆劃很多的小孩都會崩潰，相對的，筆劃較少的小孩就顯得省事許多。大陸一名小學生就因姓名總筆劃才「2畫」引發關注，然而簡單的姓名背後，竟還隱藏的深遠寓意。

綜合陸媒報導，大陸一名小學老師小年（化名）日前在新生報到的時候，注意到了班上一名學生，因為他的姓名「太過簡單」，總筆劃加起來才2劃，使得一下就能記住了。而這名學生的名字就叫做「乙一」，令人印象深刻的姓名也讓他才剛入學，就成了校園裡的話題人物。

▲考試示意圖。（圖／取自免費圖庫pxhere ）

▲簡單姓名可在考試時，節省一些時間。（示意圖／取自免費圖庫pxhere ）

除了姓名簡單好記外，「乙」本身也是一個相當罕見的姓氏。乙一的父親表示，為兒子取了這獨樹一幟的名字，是因為乙這個字在天干地支中有「老二」的寓意，而他在求學時期曾是一名學霸，不過身旁總會有一些比他更厲害的人，為了破除這個「老二魔咒」，於是取名了「一」字，希望孩子能「青出於藍」，成為第一名的學霸。

除此之外，乙一的爸爸透露，這個名字書寫簡單，考試時能比別人更快寫好名字，爭取更多答題時間，加上這個名字令人過目不忘，與其他人「撞名」的機率極低，未來在找工作時也可以給主管留下深刻印象，贏得更多機會。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小學生名字「只有2劃」...報到秒被全校記住！學霸父揭背後原因

北京曾阻日本供台灣疫苗？　國台辦否認：籲早日開放大陸疫苗

揭秘火星樣貌！　陸「天問一號」首次曝光著陸高清圖

太陽能產業鏈瘋狂漲價　陸業內警告：競爭優勢可能被吞噬

美參議員搭C-17訪台　國台辦：民進黨挑釁兩岸關係「視生命如草芥」

KTV慶生「黏膩奶油塗滿包廂」　男坐地上滑行...工作人員開門傻眼

預測富士康、台灣半導體慘況　他狂言「7年內華為鴻蒙世界第1」

香港航空傳將再裁員50%　或停運A320客機

飆天價超「八尾金魚」！常玉「群馬」8.95億成交　刷新個人紀錄

破天荒！隔離病房變考場　廣州確診生「試卷2次消毒」　

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

小學生名字「只有2劃」...報到秒被全校記住！學霸父揭背後原因

北京曾阻日本供台灣疫苗？　國台辦否認：籲早日開放大陸疫苗

揭秘火星樣貌！　陸「天問一號」首次曝光著陸高清圖

太陽能產業鏈瘋狂漲價　陸業內警告：競爭優勢可能被吞噬

美參議員搭C-17訪台　國台辦：民進黨挑釁兩岸關係「視生命如草芥」

KTV慶生「黏膩奶油塗滿包廂」　男坐地上滑行...工作人員開門傻眼

預測富士康、台灣半導體慘況　他狂言「7年內華為鴻蒙世界第1」

香港航空傳將再裁員50%　或停運A320客機

飆天價超「八尾金魚」！常玉「群馬」8.95億成交　刷新個人紀錄

破天荒！隔離病房變考場　廣州確診生「試卷2次消毒」　

日正妹「4年花253萬整形」！　對比照曝光…日網傻了：錢花去哪？

貝佐斯「太空旅遊」7月成真！　座位開放競標「要價7700萬」

圓臉萌惡霸撞臉「海豹＋河馬」!　相似度笑翻爸：你住海邊？

12星座6月運勢！金牛有很好的客戶運帶來財富、射手該刪除壞朋友

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

在家就能做「TRX懸吊訓練」！每天20分鐘　找回仙女背和蜜桃臀

葉慶元／以「原廠授權書」刁難疫苗輸入　違法無效

苦苓／小孩精力旺盛大人無法擋？困居家中可以這麼做..

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

大陸熱門新聞

小學生名字只有2劃　學霸父揭背後原因

美參議員搭C-17訪台　國台辦：挑釁兩岸關係

陸「天問一號」揭秘火星樣貌

桃機塞爆　台商：很多人去大陸打疫苗

他「超狂預測」富士康、台半導體慘況

北京曾阻日供台疫苗？　國台辦否認

太陽能產業鏈狂漲價　陸業內：優勢會被吞噬

衛生棉藏一根針！正妹一看頭皮發麻

網批補14堂課太瘋　女童一句打臉

「最帥乞丐」爆紅後11年…近況曝光網感嘆

超越「八尾金魚」！　常玉「群馬」拍出8.95億元天價

大陸5款疫苗「優缺點」總整理　

華為投資光刻機公司　成第7大股東

KTV慶生地板塗奶油　服務生傻眼

更多熱門

相關新聞

22歲港大醫科生中風　4天前才接種BNT疫苗

22歲港大醫科生中風　4天前才接種BNT疫苗

香港大學醫學院一名22歲學生接種BNT疫苗（當地稱「復必泰」），不料4天後隨即中風住進醫院。香港疫苗顧問專家委員會表示，已經接獲該起疑似因新冠疫苗出現異常的個案，這是目前所有個案中年紀最輕的一起。

即／WHO：中國科興疫苗列入緊急使用清單

即／WHO：中國科興疫苗列入緊急使用清單

澳門新增1例無症狀！曾在台灣轉機

澳門新增1例無症狀！曾在台灣轉機

反送中梁凌杰墜樓身亡　死因出爐　

反送中梁凌杰墜樓身亡　死因出爐　

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

關鍵字：

乙一粵港澳要聞姓名名字

讀者迴響

熱門新聞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

《德州電鋸》女星確診僅29歲病逝

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

1790劑疫苗接種1955人！竹北市衛生所：客家人我驕傲

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

新北確診男不斷趴趴走　遭重罰130萬

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

二公主首場畢業沒了！爸媽一夜做出來

《滅亡》收視率創新低問題是「她」

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面