小學生名字「只有2劃」...報到秒被全校記住！學霸父揭背後原因

▲大陸一名小學生因姓名「太過簡單」，引發關注。（示意圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

小朋友開始學寫字時，首要學的就是自己名字，尤其是姓名筆劃很多的小孩都會崩潰，相對的，筆劃較少的小孩就顯得省事許多。大陸一名小學生就因姓名總筆劃才「2畫」引發關注，然而簡單的姓名背後，竟還隱藏的深遠寓意。

綜合陸媒報導，大陸一名小學老師小年（化名）日前在新生報到的時候，注意到了班上一名學生，因為他的姓名「太過簡單」，總筆劃加起來才2劃，使得一下就能記住了。而這名學生的名字就叫做「乙一」，令人印象深刻的姓名也讓他才剛入學，就成了校園裡的話題人物。

▲簡單姓名可在考試時，節省一些時間。（示意圖／取自免費圖庫pxhere ）

除了姓名簡單好記外，「乙」本身也是一個相當罕見的姓氏。乙一的父親表示，為兒子取了這獨樹一幟的名字，是因為乙這個字在天干地支中有「老二」的寓意，而他在求學時期曾是一名學霸，不過身旁總會有一些比他更厲害的人，為了破除這個「老二魔咒」，於是取名了「一」字，希望孩子能「青出於藍」，成為第一名的學霸。

除此之外，乙一的爸爸透露，這個名字書寫簡單，考試時能比別人更快寫好名字，爭取更多答題時間，加上這個名字令人過目不忘，與其他人「撞名」的機率極低，未來在找工作時也可以給主管留下深刻印象，贏得更多機會。

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