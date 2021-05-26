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反送中墜亡者梁凌杰「死因出爐」　陪審團一致裁定：死於不幸

▲▼反送中35歲黃雨衣梁姓男子太古廣場自殺墜樓亡！（圖／記者吳奕靖攝）

▲反送中35歲黃雨衣梁姓男子太古廣場自殺墜樓亡。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

梁凌杰在2019年墮樓身亡，成為香港反送中示威者第一個死亡的個案。香港死因陪審團25日經過6個小時的閉門商議後，裁定為「死於不幸」，並非死於自殺或意外。

根據《明報》報導，死因裁判官高偉雄25日早上引導陪審團可考慮3個裁決選項，包括「自殺身亡」、「死於不幸」或「死於意外」，並解釋自殺的範疇為「梁凌杰有意圖結束生命」; 死於不幸為「他相信自己會跌在消防氣墊之上，最終跌在行人路上」；而死於意外則是「他不想墜下，但因為其他原因而墜樓」。

高偉雄表示，事發當時梁凌杰並沒有表明有自殺意圖，據資料顯示，他曾望下與外牆相距約1.5公尺的消防安全氣墊，可能是他擔心被談判人員捉住或帶回，所以才縱身往安全氣墊跳落，不過卻不幸「失手」，導致身亡。

▲▼反送中35歲黃雨衣梁姓男子太古廣場自殺墜樓亡！（圖／記者吳奕靖攝）

香港警務處長和消防處長的代表律師也表示，當日有休班警員協助游說梁凌杰，他們一心想拯救生命，希望陪審團別考慮政治立場，以免為警方加上莫須有罪名，然而最後梁凌杰不配合搶救，導致未能挽回生命，情況「實屬不幸」。

最後由3女2男組成的陪審團在歷經6個小時的商議後，一致裁定梁凌杰「死於不幸」。

35歲男子梁凌杰在2019年6月15日身穿黃色雨衣爬上香港金鐘太古廣場平台，在棚架上掛上「反送中 No Extradition To China」、「全面撤回送中，我們不是暴動，釋放學生傷者，林鄭下台，Help Hong Kong」等抗議標語，危險站立5小時後墜樓，送醫不治身亡，墜樓案件震驚各界。

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