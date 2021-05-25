　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

吃貨妹512元吃到飽「一次拿百顆鮑魚」　老闆錄影羞辱反被網轟爆

▲▼大陸一名女子到自助餐用餐，結果拿了近100個鮑魚。（圖／翻攝自騰訊新聞）

▲大陸一名女子到自助餐用餐，結果拿了近100個鮑魚。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

能吃到各式美食的自助Buffet餐廳是許多人的最愛。大陸一名女子日前到一間自助餐廳用餐，獨自拿了將近上百個鮑魚。不料老闆發現後相當不滿，當場拿出手機錄影，還將畫面PO上網，引發討論。不過，有網友認為，老闆的行為非常小氣，直呼「玩得起就要玩，玩不起就別開自助」。

綜合陸媒報導，河北一名女子日前到秦皇島的一家自助餐廳用餐，但桌上卻只出現一大盤鮑魚，幾乎沒點其他餐點。老闆見狀後就拿起手機錄影，並語帶嘲諷的對女子說，「鮑魚能吃得了嗎？花多少錢吃的，118元（約新台幣512元）對不對，不限時，不限量。」

▲▼大陸一名女子到自助餐用餐，結果拿了近100個鮑魚。（圖／翻攝自騰訊新聞）

女子聽到後，起初還微笑回應，「能，我喜歡吃鮑魚」，結果抬頭看到老闆正拿著手機錄影，便尷尬地轉過頭去。想不到老闆繼續嘲諷，「就愛吃鮑魚，別的都不愛吃。」讓女子頓時無話可說，只能默默低頭繼續用餐。

影片曝光後，不少網友都對這名老闆的行為感到相當不滿，紛紛留言，「沒浪費就行，開不起就別開」、「你管人家吃什麼？把錢給你啥都不吃是不是滿意了？」、「吃自助餐還嫌人家只拿貴的…」、「玩得起就要玩，玩不起就別開自助」但也有網友認為，「女子吃像太難看」、「這是精神文明沒跟上物質的發展！」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／世界衛生大會開幕！　「邀請台灣」不列入議程
國3北二高「7車連撞」4傷！1人無生命跡象
親綠寫手誇「習近平帶大陸進步」　她一句話酸爆民進黨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

吃貨妹512元吃到飽「一次拿百顆鮑魚」　老闆錄影羞辱反被網轟爆

出人出疫苗　國台辦加碼：願考慮派專家赴台「分享抗疫經驗」

廣州驗出「印度變異病毒株」！夫妻2人確診隔離觀察

甘肅馬拉松21死！賽段10公里無補給點…選手哀號：這是人跑的嗎？

美韓聯合聲明「提到台灣」　陸外交部警告：不要玩火

連5年遭WHA拒於門外　陸委會發聲明向大陸表達「抗議與不滿」

兒拿「47分考卷」要簽名！爸轉身：你先等我搬完貨…網看懂：想哭了

福建再現1例「台灣輸出」！　連2天揪出4名染疫者

華為發聲明鄭重闢謠：不造車、不投資任何車企

籠門未鎖好！飼育員慘遭老虎「撲殺撕咬」致死　救出已無完屍

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

大雷雨開炸！瞬間暴雨易致災 雙北「災防告警」內湖時雨量破百

孫德榮開箱YouTuber夢幻「迪士尼風新房」　媽媽睡「灰姑娘主臥」小孩房「全都是鋼鐵人」

雨神「完美下進台灣」灌入2水庫　大雷雨夜襲16縣市！由北往南下

老外分享學8年中文的「惱人聲調」 逗趣舉例笑翻網：換粵語她會瘋掉

紅牌重機停「機車停等區」旁縫隙 騎士遭盤查爆氣嗆警：爭什麼？

吃貨妹512元吃到飽「一次拿百顆鮑魚」　老闆錄影羞辱反被網轟爆

出人出疫苗　國台辦加碼：願考慮派專家赴台「分享抗疫經驗」

廣州驗出「印度變異病毒株」！夫妻2人確診隔離觀察

甘肅馬拉松21死！賽段10公里無補給點…選手哀號：這是人跑的嗎？

美韓聯合聲明「提到台灣」　陸外交部警告：不要玩火

連5年遭WHA拒於門外　陸委會發聲明向大陸表達「抗議與不滿」

兒拿「47分考卷」要簽名！爸轉身：你先等我搬完貨…網看懂：想哭了

福建再現1例「台灣輸出」！　連2天揪出4名染疫者

華為發聲明鄭重闢謠：不造車、不投資任何車企

籠門未鎖好！飼育員慘遭老虎「撲殺撕咬」致死　救出已無完屍

新冠肺炎起源　美國喊話世衛「第二階段調查」盼更透明獨立

逼客機迫降「抓異議人士」　白俄羅斯甩鍋哈瑪斯：他們說有炸彈

以色列耶路撒冷傳「恐攻」！平民、士兵當街遭砍...現場畫面曝光

林瑋豐被起底！妻子竟掌管「綠社群中心」　他傻眼：有國安危機

中華隊棄打5搶1？　參賽對中職傷害太大且球員有風險

吃貨妹512元吃到飽「一次拿百顆鮑魚」　老闆錄影羞辱反被網轟爆

PChome宣布「雙北5區」暫停貨到付款、不送上樓　跟進momo

台北三寶女上演無敵大迴轉　24歲男騎士驚嚇慘撞「血濺白車」

吉隆坡列車「隧道內」相撞！47重傷166輕傷　內部畫面曝：滿地血

委內瑞拉美洲資格賽　大聯盟世界大賽冠軍投手領軍

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

大陸熱門新聞

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

女吃到飽夾百顆鮑魚　老闆錄影羞辱掀眾怒

國台辦：願派專家赴台分享抗疫經驗

拿47分考卷要簽名！爸轉身：等我搬完貨…網哭了

廣州驗出印度變異病毒株！夫妻確診隔離

打仗被俘！他遭越南2女兵擄上山13年

反修例「爆眼少女」傳來台　港媒：雙眼炯炯有神

馬拉松21死是人禍？　受害者女兒列「五大疑點」

甘肅越野賽成「奪命跑」 新華社還原過程稱「四大疑問」待解

美韓聯合聲明提到台灣　陸外交部嗆：不要玩火

籠門未鎖好！飼育員慘遭老虎撲殺撕咬致死

福建再現1例「台灣輸出」！　連2天揪出4名染疫者

更多熱門

相關新聞

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

甘肅白銀馬拉松越野賽遇極端天氣，造成21名參賽人員遇難。23日早上，救援隊在當地一戶居民家中發現梁晶，器官衰竭已無生命跡象。梁晶是大陸超馬紀錄保持者，被跑友圈裡尊稱為「梁神」。此外，據一名參賽選手透露，對於當時參賽遇上的多項問題，他曾向組委會提出建議，但未被採納。

即／青海果洛州7.4地震　深度僅17公里

即／青海果洛州7.4地震　深度僅17公里

全球健康峰會　習近平：中國將捐30億美元抗疫

全球健康峰會　習近平：中國將捐30億美元抗疫

沒有城市人均GDP超越台灣　陸媒：不能接受

沒有城市人均GDP超越台灣　陸媒：不能接受

港區議員被要求宣誓遵守基本法　12人喪失資格

港區議員被要求宣誓遵守基本法　12人喪失資格

關鍵字：

粵港澳要聞鮑魚自助餐

讀者迴響

熱門新聞

全台水庫進帳1210萬噸＝一天用水量

陽明山停滿車…美女主播脫口：真不知道在想什麼

WHA開幕！　邀請台灣不列入議程

快訊／新北汐止2婦人猝死床上！都是「居家隔離」對象

8千人搶看「石門水庫」雨況！刷爆聊天室

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

吳崢快篩陽性　緊急隔離送醫

孩子停課狂騷擾！二哈沒電秒倒地

實聯制不到2秒！iPhone用戶快載超神捷徑

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

本土爆發「5/14以來已17死」

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

親綠寫手誇習近平「帶大陸進步」　她一句話酸爆

甘肅馬拉松21死　選手控：10公里無補給

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

更多

最夯影音

更多
金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講

金門快篩令遭指揮中心「違法撤回」　楊鎮浯衝機場發飆：誰拆的出來講
前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

前線醫護被歧視曝如「過街老鼠」　兒睡前緊抱媽：怕明天就抱不到了

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

Lulu防疫在家「花十幾萬」買器材拍節目　開箱箱子不敢講價錢...「怕我媽會看」

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

小奴才躺「萌貓大抱枕」狂擼撒嬌　牠滿臉無奈看向媽：請支援收嬰

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

德基+石門水庫下大雨！農民嗨爆　網看直播爽喊：我要看到水流成河

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面