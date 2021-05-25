吃貨妹512元吃到飽「一次拿百顆鮑魚」　老闆錄影羞辱反被網轟爆

▲大陸一名女子到自助餐用餐，結果拿了近100個鮑魚。（圖／翻攝自網易新聞，下同）

記者閔文昱／綜合報導

能吃到各式美食的自助Buffet餐廳是許多人的最愛。大陸一名女子日前到一間自助餐廳用餐，獨自拿了將近上百個鮑魚。不料老闆發現後相當不滿，當場拿出手機錄影，還將畫面PO上網，引發討論。不過，有網友認為，老闆的行為非常小氣，直呼「玩得起就要玩，玩不起就別開自助」。

綜合陸媒報導，河北一名女子日前到秦皇島的一家自助餐廳用餐，但桌上卻只出現一大盤鮑魚，幾乎沒點其他餐點。老闆見狀後就拿起手機錄影，並語帶嘲諷的對女子說，「鮑魚能吃得了嗎？花多少錢吃的，118元（約新台幣512元）對不對，不限時，不限量。」

女子聽到後，起初還微笑回應，「能，我喜歡吃鮑魚」，結果抬頭看到老闆正拿著手機錄影，便尷尬地轉過頭去。想不到老闆繼續嘲諷，「就愛吃鮑魚，別的都不愛吃。」讓女子頓時無話可說，只能默默低頭繼續用餐。

影片曝光後，不少網友都對這名老闆的行為感到相當不滿，紛紛留言，「沒浪費就行，開不起就別開」、「你管人家吃什麼？把錢給你啥都不吃是不是滿意了？」、「吃自助餐還嫌人家只拿貴的…」、「玩得起就要玩，玩不起就別開自助」但也有網友認為，「女子吃像太難看」、「這是精神文明沒跟上物質的發展！」

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