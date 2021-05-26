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澳門新增1例無症狀！「曾在台灣轉機」　2月接種過疫苗

▲新冠肺炎,上海,武漢肺炎,機場,檢測 。（圖／路透社）

▲新冠肺炎肆虐全世界 。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

據澳門特區政府網站通報，一名5月19日入境、曾到過國外的澳門居民24日核酸檢測呈弱陽性，被列為第51例輸入性無症狀確診病例。通報顯示，該名患者曾在台灣轉機入境。

該病例為39歲男性，澳門居民，無業，否認曾確診新冠肺炎，於2月11日及3月11日在澳門接種兩劑國藥滅活疫苗。

他於3月15日離開澳門前往香港，3月底前往尼泊爾，5月16日在尼泊爾進行的新冠病毒核酸檢測呈陰性，5月17日從尼泊爾飛往土耳其，5月18日轉飛往巴黎戴高樂機場，當日轉飛往台灣桃園國際機場，19日換乘長榮航空BR801航班返澳。

個案回澳後，按衛生局檢疫措施，被安排到仁伯爵綜合醫院接受新冠病毒核酸檢測呈陰性，而血清IgM抗體及IgG抗體陽性，安排到金皇冠中國大酒店進行醫學觀察，5月24日醫學觀察期間常規核酸檢測結果呈弱陽性，患者無出現症狀，將轉往高頂公共衛生臨床中心作進一步觀察。

澳門衛生局表示，接種疫苗可以減少發病的風險，以及減少感染時出現重症或死亡的機會，但並不是百分百預防感染，要預防社區傳播和爆發，必須通過創建社區免疫屏障才能達到，呼籲市民在澳門疫情平穩的時候盡早接種疫苗。

據悉，該患者是趕在台灣「落閘」前的最後一日，經台灣轉機。台灣本土疫情自5月15日起迅猛增長，中央流行疫情指揮中心當日宣布，自19日0時起（當地搭機時間）暫停未持居留證之非台籍人士入境，及暫停旅客來台轉機。

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