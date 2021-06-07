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齊心防疫　台南公布延長停課至7月2日配套措施

▲台南市教育局長鄭新輝，向台南市民說明教育部宣布停課延至7月2日，台南市停課不停學的相關配套措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局長鄭新輝，向台南市民說明教育部宣布停課延至7月2日，台南市停課不停學的相關配套措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲率領教育局與交通局，向台南市民說明教育部宣布停課延至7月2日，台南市停課不停學的相關配套措施。

台南市長黃偉哲表示，行政院今日宣布了第3級警戒延長到6月28日，大家知道台南市的停課不停學做得非常好，老師們一方面要對全台南市的學生來做上課，一方面也要顧好自己的班級，許多老師都相當辛苦，感謝教育局及非常謝謝各位老師的辛苦，才能讓台南市籍的同學或外縣市同學，能夠享受高品質的線上教學服務，豐富學生的暑假生活。

因應中央疫情指揮中心繼續延長第三級警戒，全國各級學校及公私立幼兒園，停止到校上課至7月2日，台南市教育局針對國中小在校生期末考、本學期成績計算及畢業生升學等事項，提出多項配套措施。

▲台南市教育局長鄭新輝，向台南市民說明教育部宣布停課延至7月2日，台南市停課不停學的相關配套措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，全國延長停課至7月2日，考量各校採同學年統一命題考試的公平性問題，因此取消國中小在校生期末考；而109學年度第二學期成績中的定期與平時評量採計比例也隨之調整為：定期評量占40％，平時評量占60％。由於各班教師在學生停課不停學期間，仍採同步丶非同步或混成式遠距或直播教學，該期間的學生學習表現，也應由各任課教師採多元評量方式納入平時評量成績中，為了讓家長和學生瞭解與準備，也請學校要將本學期學生成績計算方式，儘速通知家長及學生。

▲台南市教育局長鄭新輝，向台南市民說明教育部宣布停課延至7月2日，台南市停課不停學的相關配套措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鄭新輝表示，針對有涉及國中學生升學權益的事項需優先處理，國中畢業生的畢業證書及會考成績單，將請學校先以掛號郵件寄送，以配合各入學管道的期程，讓學生順利辦理後續入學程序，為避免群聚，教育局籲請各校針對國小畢業生畢業證書、國中小在校生成績單及其它個人物品等，不急著通知學生領回，待疫情舒緩後，再分流通知處理。另外，基於防疫考量，7月底前各校已規畫國小夏令營丶國中暑期輔導等活動皆停辦，未來再視疫情狀況，滾動修正。

教育局表示，課程累計至6月6日已超過588萬人次，因為每天固定的上課時間，且每位老師相當親切、專業、耐心的引導，小孩只要跟著上課，就不用擔心在家沒事做，也獲得全台父母的好評，叫好又叫座，讓參與課程錄製的老師及工作人員都相當欣慰。

鄭新輝補充說明，有關行動載具借用，統計6月6日各校合計借出3779台學習載具，其中包含1717台提供經濟弱勢生，分區調度193台，緊急採購303台；4G sim卡共8700片，目前已借出1871片，而網路分享器計602台，其中369台已借出，陸續也與民間資源持續接洽，希望能提供更多孩子在家學習的資源。

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