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雙北確診數減少！柯文哲：麻煩的是「北市各地都有隱藏性感染源」

記者袁茵／台北報導

全台三級警戒延長至6月28日，中央流行疫情指揮中心7日公布，國內新增211例本土確診，以新北市82例最多，其次為台北市60例，並新增26例死亡。面對雙北確診數字減少，台北市長柯文哲表示，其他地方他不敢講，只是雙北地區的確疫情趨緩，只是整個社區仍有潛伏感染源，得維持一定程度管制。

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊、台北市副市長蔡炳坤。（圖／市府提供）

▲台北市長柯文哲。（圖／北市府提供）

台北市政府下午3時30分召開防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊和相關局處首長出席，並對三級警戒延長、學生停課至暑假因應作為、莫德納疫苗配發與施打對象、北市大型接種站等問題進行回應。

被問到關於雙北確診數字大幅減少，其背後反映的意義為何？有無可能如之前柯文哲的預言，疫情三週後擴散至全台？對此，柯文哲表示，北市快篩陽性人數於這幾天減少，可說疫情趨緩，只是麻煩的在於「北市各地都有隱藏性感染源」，現在三級管制下還可以，但若管制放開，「保證就增加回去。」

柯文哲指出，這不是台灣特例，看看日本與泰國，後者2020年防守的也不錯，一直到2021年3月才崩盤，整個防線出錯，「跟我們滿像的。」很有可能是因為變種病毒的關係，以前的病毒可以傳染力比較差，但病毒總是會演化、越來越厲害。

柯文哲說，其他地方他不敢講，但雙北地區的確疫情趨緩，只是整個社區裡面，到處都有潛伏感染源，所以還是要維持一定程度管制，戰略仍以「用最低成本，在對經濟影響最少下，撐到疫苗可以打。」

至於若中南部疫情爆發，未來北市醫療量能可否支援？柯文哲認為，目前台北市醫療量能部分，防疫專責病房加上防疫專責旅館大概有3000床，量能是沒問題的，不過南部目前沒有疫情，「先把北部問題解決掉就好，所以目前雙北地區醫療量能是OK，大概還好。」

▲▼ 北市疫情0607。（圖／市府提供）

▲▼北市疫情0607。（圖／北市府提供）

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