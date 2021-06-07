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願意與公司共體時艱？還是投新履歷？　多數人因「這件事」對工作失去熱情

▲▼工作。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲你喜歡你現在的工作嗎？如果覺得熱情快消耗殆盡了，可以試著改變工作時的重點，找回最初的熱情。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／榎本博明

侵蝕效應

好不容易進入喜歡的行業工作，結果不知不覺中熱情被消耗殆盡，這樣真的很可惜。但這並不表示你入錯行了，只要稍微改變工作時的重點，說不定就可以找回最初的熱情。

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這也和前文的內在激勵與外在激勵有關。思考這個問題時，可以參考小孩子討厭讀書的心理機制。

當學習變成達成目的的手段

嬰兒只要會走一、兩步，就會打從心底高興得笑出來，不管跌倒幾次，都會立刻再爬起來學走，會自己走路讓他們高興得不得了。

剛學會認字的幼兒，看到車站站名或商店看板，就努力想認出上面的字，認出來時，高興的神情就會寫在臉上，會認字讓他們高興得不得了。

學會原本不會做的事讓人高興;知道原本不知道的東西也讓人高興，然後就會想學更多、想知道更多。人同此心，心同此理，每個人原本應該都喜歡學習。可是不知什麼時候開始，我們卻變得討厭讀書、學習。其實，這種改變和外在激勵有關。

為了被大人稱讚而努力考個好成績;為了讓大人買想要的玩具而努力讀書;為了考上好學校而讀書⋯⋯像這樣因為外在激勵而學習，讓學習變成達成目的的手段，剝奪了學習本身的樂趣。這一點也已經獲得許多心理學實驗證實。

樂趣被剝奪的實驗

美國心理學家愛德華.L.德西(Edward L. Deci)曾經準備許多有趣的謎題，讓喜歡挑戰解謎的大學生進行為期三天的實驗。

實驗時他把大學生分成兩組，實驗室中有許多罕見謎題，個別進行實驗。

A 組在第一天和第三天都依自己的好奇心去解謎，只有在第二天時，每解開一個謎題就可以得到金錢報酬;B組則是三天都只依自己的好奇心去解謎。

結果只有 A 組在第三天的解謎意願降低了。因為意識到外在報酬，原本很有趣的解謎，變成只是為了獲得金錢報酬的手段而已。

A 組只要解開一個謎題就可以拿到錢，B 組解開多少謎題都拿不到錢，讓人覺得 B 組好像很可憐，其實說不定是拿到錢的 A 組比較可憐，因為他們的樂趣被剝奪了。

為錢而做，就無法樂在其中

不論是興趣還是學習，如果太過注重外在報酬而努力，就會變成一種達成目的的手段，降低內在激勵，變得不再有趣。

原本是自發性行為，但因好奇心或熟練感等內在激勵不再 發揮作用，反而變成好像是被迫做的，沒有外在報酬就會失去 拚勁。原本喜歡做的事，如果變成是為了錢去做，就無法像過 去一樣單純地樂在其中。

▲▼ 職場致勝　工作 。（圖／）

像這樣因為外在報酬而努力會降低內在激勵的現象，心理學家稱之為「侵蝕效應」(Undermining Effect)。

舉例來說，即使自己覺得很值得做的工作，如果太過度注重薪資獎金等金錢報酬，或升遷等職位報酬時，工作就變成得到這些報酬的手段，原本是因內在激勵而採取的行動，就變質成因外在激勵而採取的行動了。

刺激好奇心，不讓樂趣被消磨

每個人聽到加薪都很高興。但是只注重外在報酬，精神層面就變得無法樂在工作中。
如果覺得自己也有這種傾向，就要把自己的注意力轉移到工作熟練度上，不只做必要最低程度的事，而是多方研讀相關領域的書籍雜誌，刺激自己的好奇心。

明明喜歡時尚，卻變得無法樂在時尚相關工作中。我建議這樣的人就算和工作沒有直接相關，也可以追求時尚相關知識，花工夫打扮自己等，刺激自己時尚相關的好奇心。

★本圖文經采實文化授權，摘自《職場致勝必學的人性心理學》。

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