快訊／新北確診下降　侯友宜表情卻變了：我非常煩惱...

記者徐政璿／新北報導

全台三級警戒確定延長至6月28日，中央流行疫情指揮中心7日公布國內新增214例COVID-19病例，新北市82例最多，其次為台北市60例。對於新北確診降至2位數，市長侯友宜7日在記者會上表情卻變得嚴肅，他表示，「我真得非常煩惱」，不要去看一天的數據，要不斷去看趨勢的走向，不要說好像穩了，如果這樣那問題就更大，還要把疫情控制下來。

侯友宜表示，今天數據82人，比昨天下降，但是我非常擔心，裡面還有隱藏的確診個案，不要認為新北疫情降下來，要隨時要準備好，要有最壞的打算，稍微不小心就會再有一個高峰，還要再認真。

侯友宜說，新北確診目前累積4905人，解除隔離1407人，陽性率2.3%左右，在新北陸續成立篩檢站，希望民眾廣篩後，重熱里的確診數有往下趨勢。

行政院今上午拍板，延長全國的三級警戒管制至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。教育部長潘文忠出席指揮中心記者會宣布，大學指考延期至7月28日舉行，全國各級學校、補習班、安親班都延長停課至7月2日。

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