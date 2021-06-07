線上祝福依然感動！國小生變機器人領畢業證書　老師邊講邊哭

受到疫情影響，許多學校改為線上畢業典禮，但不少學校用心籌辦，希望給畢業生一個難忘的回憶，鳳山區曹公國小利用AI凱比機器人，仍將在家中的畢業生邀請來校參加畢典，每個機器人戴上畢業帽，寫上名字，還有老師對著機器人邊致詞邊哭，畫面罕見也相當溫馨。



▲曹公國小學生化身機器人參加畢典。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

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▲曹公國小學生化身機器人參加畢典。（圖／記者洪靖宜翻攝）

鳳山區曹公國小為今年的畢業典禮可說是絞盡腦汁，規劃了線上畢業典禮，除了學校現有的七個凱比機器人外，還特別到其他學校借了二十幾個凱比，首先指導每位同學以微軟Teams帳號登入，並以凱比機器人的身份，逐一領取畢業證書及各個獎項，接著畢業生致詞、唱畢業歌及校歌，每一位同學化身機器人，在家中參加人生第一個畢典，而典禮現場每個機器人都戴上畢業帽，寫上名字，就像是學生親臨會場般。

▲曹公國小學生化身機器人參加畢典。（圖／記者洪靖宜翻攝）

曹公國小劉熾慧校長表示，希望讓孩子不要有缺憾，這是人生第一場畢業典禮，只好化身機器人來參加校方精心規劃的畢業典禮，人人都能參加，而且還有滿滿的「儀式感」；畢業生鄭心喬同學表示，今天的畢業典禮讓他很感動，尤其是班導師致詞，老師剛開始講話就哽咽，也跟著在鏡頭前流淚。

▲老師邊講邊哭畢業祝福感言。（圖／記者洪靖宜翻攝）

還有老師致詞時情緒湧上來，對著機器人邊哭邊講祝福感言，手上還拿著衛生紙，說著：「恭喜寶貝畢業了，態度一天天轉變，從懵懂小孩變成貼心孩子，態度決定一切，祝福各位畢業快樂。」畫面看似逗趣卻溫馨感人。

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