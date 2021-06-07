　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

線上祝福依然感動！國小生變機器人領畢業證書　老師邊講邊哭

受到疫情影響，許多學校改為線上畢業典禮，但不少學校用心籌辦，希望給畢業生一個難忘的回憶，鳳山區曹公國小利用AI凱比機器人，仍將在家中的畢業生邀請來校參加畢典，每個機器人戴上畢業帽，寫上名字，還有老師對著機器人邊致詞邊哭，畫面罕見也相當溫馨。

▲曹公國小學生化身機器人參加畢典。（圖／記者洪靖宜攝）
▲曹公國小學生化身機器人參加畢典。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

▲曹公國小學生化身機器人參加畢典。（圖／記者洪靖宜攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曹公國小學生化身機器人參加畢典。（圖／記者洪靖宜翻攝）

鳳山區曹公國小為今年的畢業典禮可說是絞盡腦汁，規劃了線上畢業典禮，除了學校現有的七個凱比機器人外，還特別到其他學校借了二十幾個凱比，首先指導每位同學以微軟Teams帳號登入，並以凱比機器人的身份，逐一領取畢業證書及各個獎項，接著畢業生致詞、唱畢業歌及校歌，每一位同學化身機器人，在家中參加人生第一個畢典，而典禮現場每個機器人都戴上畢業帽，寫上名字，就像是學生親臨會場般。

▲曹公國小學生化身機器人參加畢典。（圖／記者洪靖宜攝）

▲曹公國小學生化身機器人參加畢典。（圖／記者洪靖宜翻攝）

曹公國小劉熾慧校長表示，希望讓孩子不要有缺憾，這是人生第一場畢業典禮，只好化身機器人來參加校方精心規劃的畢業典禮，人人都能參加，而且還有滿滿的「儀式感」；畢業生鄭心喬同學表示，今天的畢業典禮讓他很感動，尤其是班導師致詞，老師剛開始講話就哽咽，也跟著在鏡頭前流淚。

▲高雄曹公國小學生化身機器人參加畢典。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲老師邊講邊哭畢業祝福感言。（圖／記者洪靖宜翻攝）

還有老師致詞時情緒湧上來，對著機器人邊哭邊講祝福感言，手上還拿著衛生紙，說著：「恭喜寶貝畢業了，態度一天天轉變，從懵懂小孩變成貼心孩子，態度決定一切，祝福各位畢業快樂。」畫面看似逗趣卻溫馨感人。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

高雄高中職以下「取消實體期末考」　評量方式由各校決定

連假返鄉者要自主健康管理　陳其邁：人一到就發簡訊還會抽查
 

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

增加採檢量能！陳時中「鼓勵進口」擬開放「民眾在家快篩」

台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

增加採檢量能！陳時中「鼓勵進口」擬開放「民眾在家快篩」

台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

日正妹「4年花253萬整形」！　對比照曝光…日網傻了：錢花去哪？

貝佐斯「太空旅遊」7月成真！　座位開放競標「要價7700萬」

圓臉萌惡霸撞臉「海豹＋河馬」!　相似度笑翻爸：你住海邊？

12星座6月運勢！金牛有很好的客戶運帶來財富、射手該刪除壞朋友

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

在家就能做「TRX懸吊訓練」！每天20分鐘　找回仙女背和蜜桃臀

葉慶元／以「原廠授權書」刁難疫苗輸入　違法無效

苦苓／小孩精力旺盛大人無法擋？困居家中可以這麼做..

散步一半媽消失！雪橇犬秒變臉　著急狂奔尋奴才...網淚：是真愛

生活熱門新聞

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

日月潭碼頭假日塞爆！停車場全滿

教育部宣布：全國各級學校停課延長至7／2

釋昭慧批名嘴只敢罵台灣政府：如此偽善

快訊／凌晨1點排申請紓困　網塞爆

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

簡訊實聯制傳詐騙！不肖人士換QR Code

「第二波疫情正在退燒」　醫：新增確診一定繼續降

館長公布柯P防疫成績單！網：那個男人回來惹

更多熱門

相關新聞

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他超怕

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他超怕

新冠疫情嚴峻，台灣目前已累計274人染疫死亡，三級警戒也延長至6月28日。Podcast節目「小編沒收工」最新一集，談到台北市長柯文哲宣布台北市民可以免費打疫苗後，指揮中心也跟著宣布，這樣的「超前部署」引起不少網友留言，但主持人鉄雄卻唸心驚膽顫。

柯文哲：三級延長也要訂讀書計畫　督促自己當時間管理大師

柯文哲：三級延長也要訂讀書計畫　督促自己當時間管理大師

台南新聞處攝影接觸確診者　篩檢出爐

台南新聞處攝影接觸確診者　篩檢出爐

全民接種沒得選？陳時中：未來有多種

全民接種沒得選？陳時中：未來有多種

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄畢業典禮影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面