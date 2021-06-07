狂降雨路面積水！高雄1家5口車拋錨受困　員警神救援

記者吳世龍／高雄報導

受鋒面影響高雄市出現強降雨！導致市區多處嚴重積水，在路竹區一處積水的產業道路上，有輛自小客車意外拋錨、動彈不得，所幸受困當下，恰巧有巡邏員警經過發現，立刻協助受困在車上的一家人脫困，並將他們平安送回家中。

▲路竹區一處積水的產業道路上，有輛自小客車意外拋錨，車上一家五口受困，所幸警方發現協助脫困並平安送他們返家。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方指出，這起困案件發生在6日下午3點半左右，當時因「彩雲颱風」外圍環流及梅雨鋒面產生共伴效應，路竹地區出現強降雨，一甲派出所員警巡邏轄區內易發生積水路段時，在下坑里大德路段底的產業道路上發現一輛白色自小客車，停在路上沒有動靜，員警心想不知道車內是否有人、上前查看，意外發現車子後方煞車燈還亮著，隨後果然在車內發現受困的一家5口。

▲路竹區一處積水的產業道路上，有輛自小客車意外拋錨，車上一家五口受困，所幸警方發現協助脫困並平安送他們返家。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警見當時強降雨仍舊持續中，且周遭積水的情況越來越嚴重！深怕受困車上的人有危險，立刻協助他們離開，救出一家5口後更將他們平安載回家中。

經警方了解，這一家五口由謝姓男子開車載著妻子與3名子女外出購買物資，順便想到離家不遠的工廠看看是否有淹水，但他們萬萬沒想到，人都還沒抵達工廠車子就無故拋錨，當下真的不知所措，所幸遇到員警奇蹟出現，事後十分感謝警方幫了大忙。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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