　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

狂降雨路面積水！高雄1家5口車拋錨受困　員警神救援

記者吳世龍／高雄報導

受鋒面影響高雄市出現強降雨！導致市區多處嚴重積水，在路竹區一處積水的產業道路上，有輛自小客車意外拋錨、動彈不得，所幸受困當下，恰巧有巡邏員警經過發現，立刻協助受困在車上的一家人脫困，並將他們平安送回家中。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲路竹區一處積水的產業道路上，有輛自小客車意外拋錨，車上一家五口受困，所幸警方發現協助脫困並平安送他們返家。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方指出，這起困案件發生在6日下午3點半左右，當時因「彩雲颱風」外圍環流及梅雨鋒面產生共伴效應，路竹地區出現強降雨，一甲派出所員警巡邏轄區內易發生積水路段時，在下坑里大德路段底的產業道路上發現一輛白色自小客車，停在路上沒有動靜，員警心想不知道車內是否有人、上前查看，意外發現車子後方煞車燈還亮著，隨後果然在車內發現受困的一家5口。

▲▼ 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲路竹區一處積水的產業道路上，有輛自小客車意外拋錨，車上一家五口受困，所幸警方發現協助脫困並平安送他們返家。（圖／記者吳世龍翻攝）

員警見當時強降雨仍舊持續中，且周遭積水的情況越來越嚴重！深怕受困車上的人有危險，立刻協助他們離開，救出一家5口後更將他們平安載回家中。

經警方了解，這一家五口由謝姓男子開車載著妻子與3名子女外出購買物資，順便想到離家不遠的工廠看看是否有淹水，但他們萬萬沒想到，人都還沒抵達工廠車子就無故拋錨，當下真的不知所措，所幸遇到員警奇蹟出現，事後十分感謝警方幫了大忙。

►「時間對我們來說完全沒用！」

【更多新聞】

「台灣放新冠病毒假兩星期」　男大生「神預言」涉假訊息挨罰

快訊／高雄水泥預拌車自撞翻覆　男駕駛被救出已無生命跡象

快訊／雨彈狂炸高雄！3車誤闖地下道慘滅頂　駕駛驚恐逃生

大雨狂襲高雄！各區積淹水慘況曝　路變小河流車泡水中拋錨

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

自己家園自己救！台東志工總動員　私人農機自組噴藥車隊上陣

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

強化防疫　台南市全面啟動移工宿舍查察

台南加碼安心上工首波錄取人員7日上工　勞工局：受理報名至6月8日止

低收入之新舊用戶帳單全額減免　三冠王、雙子星有線電視與您共同防疫

戶外辦喪事聚11人罰66萬？　南投衛生局「說條件」：沒遵守就得罰

共同抗疫！　TBC南桃園捐贈桃市府500萬防疫基金

穩定疫情不易　徐榛蔚籲非法移工速接受快篩：不會遭逮捕

台東庇護工場停業最高補助24萬　2家工場可線上訂購

自己家園自己救！台東志工總動員　私人農機自組噴藥車隊上陣

圓臉萌惡霸撞臉「海豹＋河馬」!　相似度笑翻爸：你住海邊？

12星座6月運勢！金牛有很好的客戶運帶來財富、射手該刪除壞朋友

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

在家就能做「TRX懸吊訓練」！每天20分鐘　找回仙女背和蜜桃臀

葉慶元／以「原廠授權書」刁難疫苗輸入　違法無效

苦苓／小孩精力旺盛大人無法擋？困居家中可以這麼做..

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

地方熱門新聞

家祭聚11人遭罰66萬？南投回應了

台南新聞處攝影接觸確診者　篩檢出爐

水利節最棒禮　石門水庫蓄水率日增

停課恐再延長　網友：家長們請堅強

新北「天震」三巨響　原因成謎！

台灣肺結核之父楊思標逝　楊敏盛感傷

林右昌：院所轉介確診　獎勵1萬

桃園美容美髮業暫停營業補助　業者：不夠繳房租　

台南直播教學小兒感染醫師及明星藝人都來助陣

林右昌：降2級不可能　以撐待變

何時恢復營業？桃園美容美髮業者透過直播問鄭文燦

桃園街道繫黃絲帶「我們需要疫苗」

爸爸媽媽不用怕　台中市政府幫忙一起養孩子

台南市府員工列入疫苗施打對象被質疑

更多熱門

相關新聞

結紮摘胰臟　評價洗剩1.2衝回2.9顆星

結紮摘胰臟　評價洗剩1.2衝回2.9顆星

高雄市一間動物醫院3日進行結紮手術，誤將瑪爾濟斯的胰臟當成子宮卵巢摘除，造成犬隻不幸死亡，消息曝光引發網友怒火，紛紛到Google地圖狂洗1星負評。起初動物醫院僅存「1.2顆星」，沒想到今（7日）又回到「2.9顆星」！

疑染疫死卻不到場　北市急修改SOP

疑染疫死卻不到場　北市急修改SOP

雙北確診數減少！柯文哲：麻煩的是「北市各地都有隱藏性感染源」

雙北確診數減少！柯文哲：麻煩的是「北市各地都有隱藏性感染源」

阻新冠病毒「空氣傳播」　專家曝3關鍵方法

阻新冠病毒「空氣傳播」　專家曝3關鍵方法

她稱北投沒防疫專責病房　柯文哲反酸

她稱北投沒防疫專責病房　柯文哲反酸

關鍵字：

颱風受困拋錨積水影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面