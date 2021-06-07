快訊／行政院拍板：全國三級警戒延長至6／28

記者徐政璿、陶本和／台北報導

台灣新冠肺炎疫情延燒，目前累計全台有260人染疫病逝，平均死亡率為2.1%，高出全球死亡率2%。行政院長蘇貞昌7日上午拍板，確定三級警戒延長至6月28日。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

行政院表示，針對目前疫情仍未穩定，蘇貞昌在審酌各部會意見後，凝聚共識並做出裁示：「延長全國的三級警戒管制，為期兩週至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，相關措施由陳時中指揮官於今日下午指揮中心例行記者會中宣布。」

行政院發言人羅秉成也表示，蘇貞昌今早召開行政院擴大防疫會議，會中由指揮中心報告上週全球與國內疫情發展、國內各項醫療量能，疫苗施打規劃以及由各部會報告各項防疫作業執行狀況。

針對目前疫情仍未穩定，蘇貞昌在審酌各部會意見後，裁示延長全國的三級警戒管制，為期兩週至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假，相關措施由陳時中指揮官於今日下午指揮中心例行記者會中宣布。

蘇貞昌表示，因應三級管制，請教育部做好大學指考的相關防疫規劃，包括試務人員的疫苗接種、試場的分流等政策，也要配合指揮中心並妥為對外説明。

另外，對於來自日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，蘇貞昌也表示，本週完成檢驗封緘後就能開始配撥施打，基於降低重症機率，這次保留很大部分優先提供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等，由於大部分都已經有個人資料，也請衛福部提供指引規定給地方政府造冊，以利接種作業。

至於這次苗栗有電子廠移工發生幾起群聚感染，蘇貞昌也指示，防疫管理上應該嚴格要求，除了協助各縣市的篩檢作業之外，移工居住環境的管理、移工的健康監測、利用LINE@群組以及翻譯人員幫忙確診或隔離移工的關懷和照顧等，都請勞動部和內政部務必配合做好。

蘇貞昌表示，過去一年多，感謝各部會的通力合作，讓台灣的疫情能守住一年多，成為世界上少數能正常生活還保有高度經濟成長國家。現在變種病毒更加強悍，本土疫情升溫，各部會應該負起責任，當指揮中心的後盾，主動幫忙解決問題。

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