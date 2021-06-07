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基隆防疫再添新利器　林右昌感謝各界捐贈「正壓篩檢艙」

▲基隆防疫再添新利器 林右昌感謝各界捐贈「正壓篩檢艙」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆防疫再添新利器，林右昌感謝各界捐贈「正壓篩檢艙」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應疫情嚴峻，篩檢需求大增，台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全、彰化基督教醫院院長陳穆寬及基隆市醫師公會今（7日）共同捐贈一座「正壓篩檢艙」給基隆市，市長林右昌感謝綠盟及彰基等各界的支持，為基隆防疫工作再添利器。

林右昌表示，這座「正壓篩檢艙」是彰基為了因應疫情所開發，造價約100萬元，採用最新的正壓隔離採檢艙，具有獨立與安全性，能讓醫護人員在安全環境下執行採檢工作，他特別感謝包括彰基、綠盟以及基隆市醫師公會理事長王正旭、前任理事長黃振國等人的大力奔走，將防疫利器引進基隆。

▲基隆防疫再添新利器 林右昌感謝各界捐贈「正壓篩檢艙」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台灣現階段疫情嚴峻，基隆市在林市長的領導之下，雖然在最短時間內將疫情壓制到尚穩定狀態。

林右昌接著指出，這處篩檢站將由基隆長庚的醫護人員進駐，感謝賴旗俊院長率領基隆長庚團隊的全力支持，包括後續的檢體後送及檢測等相關行政工作，醫師公會也會協助篩檢站運作。

台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全表示，台灣現階段疫情嚴峻，基隆市在林市長的領導之下，雖然在最短時間內將疫情壓制到尚穩定狀態，但為了資源缺乏的基隆市民能獲得更多照顧，綠盟理監事們特別決定捐贈彰基設計的「正壓篩檢艙」，也將委請彰基儘速打造更多移動快篩車，捐贈給新竹苗栗等地，全國醫師公會也會協助後續運作事宜。

▲基隆防疫再添新利器 林右昌感謝各界捐贈「正壓篩檢艙」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台灣綠色立委聯盟捐贈彰基設計的「正壓篩檢艙」。基隆市長林右昌（左）﹑台灣綠色立委聯盟理事長蘇嘉全（右）。

彰化基督教醫院院長陳穆寬則表示，看到林市長帶領的團隊，把篩檢站的報到區、待檢區、等候結果區及後送區等動線規劃得有條不紊，就可以知道基隆市為什麼會有這麼好的防疫成果，彰基在疫情一開始就決定打造活動篩檢艙，很高興能夠提供給從基隆到屏東、從花東到竹苗的醫護人員，一個更舒適、更安全的篩檢環境。

基隆市衛生局表示，本市已有5處社區篩檢站，提供給所有市民朋友預約篩檢，今日獲贈位在新市政大樓預定地的社區篩檢站，預計將可提供每日200人次的採檢能量，同時提供快篩陽性個案直接採檢PCR的一站式服務，大大提升採檢效率。

▲基隆防疫再添新利器 林右昌感謝各界捐贈「正壓篩檢艙」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲彰基在疫情一開始就決定打造活動篩檢艙，很高興能夠提供給從基隆到屏東、從花東到竹苗的醫護人員。基隆市長林右昌（左）﹑彰化基督教醫院院長陳穆寬（右）。

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