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三級警戒延至6／28！北漂妹「孤獨寫照」爆共鳴：同溫層共勉

▲吵架,分手,煩惱,女人。（示意圖／視覺中國CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

網搜小組／周亭瑋報導

全台三級警戒確定延長至6月28日，一名北漂女網友已居家上班超過三周，獨自待在8坪大小套房的她吐露心聲，感嘆「真的快悶壞了！」一席話引爆共鳴，鄉民們也熱心獻計，紛紛替彼此加油打氣。

「有沒有女孩也是一樣北漂，自己租小套房的？」女網友在PTT表示，WFH超過三個禮拜，自己住在8坪大小套房，沒有廚房、廚具，餐餐外送或煮泡麵，樓下有間超商，不過每個禮拜只去一次而已。

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她直說，「在家上班感覺工時變長了，都忘記中午時間要休息，晚上下班時間不工作，該玩的手遊、Switch也都玩到快膩了，該追的劇也幾乎全追完，開會視訊都是透過四方形螢幕，好久沒跟人面對面對談，連出門都不敢，何況是回家鄉？」

眼看國內疫情一直沒有趨緩，她也坦言，心情更受挫了，「只能繼續貢獻一點點努力，就是好好待在家，看到大部分親友防疫，也至少有空間活動、有室友陪伴，但一個人在小套房還能做些什麼？真的是快悶壞了，我需要同溫層一起互相勉勵，希望堅持是會有成果的！」

▲網路,鍵盤,酸民,鄉民,電腦,打字,社群。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，鄉民紛紛留言提議，「打掃房間、閱讀」、「每天給自己一點時間放空，不要碰電子產品，幫心靈重開機」、「多多聊天，一個人住套房會悶出病來的」、「追劇、手工藝、拼圖、健身」、「小套房＋1，有卡式瓦斯爐或黑晶爐可以煮不少東西。玩拼圖，做徒手運動，找線上課程，大掃除打發時間」、「在家就打掃、聽podcast、打手遊、睡覺」。

而這番話也戳中不少人心聲，「妳的生活完全跟我差不多，房間可能還比我的大呢」、「小套房+1，我這邊大概只有4，5坪，在家快悶壞惹，然後作息逐漸廢掉哈哈哈」、「我待在三坪的套房快悶死了，建議你可以買快煮鍋！至少可以買點菜自己煮，花時間且減少出門跟叫外送次數，煮菜的時候會覺得時間過很快，還會增進廚藝」。

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