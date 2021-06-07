北市1.7萬劑莫德納接種對象曝光　3大疫苗接種站地點一次看

▲莫德納（Moderna）新冠疫苗。（圖／路透）

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心6日宣布，首批15萬劑莫德納7日完成檢驗封緘，並於9日開打。台北市政府7日表示，中央預計配發給北市1.7萬劑莫德納疫苗，接種對象將配合中央規定，給第一類醫事人員當中的風險1、、2級對象；此外北市府也對大型接種站進行場勘，鎖定花博爭艷館、和平籃球館與台北體育館。

台北市政府7日上午召開防疫會議，由台北市長柯文哲親自主持。台北市衛生局副局長陳正誠提及，若這次中央配發的量不多，就會直接配發到醫院，因為醫院有最大的儲存量，如果超過醫院的最大儲存量，可能有一些必須要放在衛生局。

台北市政府表示，中央預計配發給北市1.7萬劑莫德納疫苗，不過實際配發量仍有待中央確定，會依照中央規定，第一類醫事人員當中的風險1、、2級為接種對象。

防疫會議中也報告北市大型接種站場勘內容，第一個場地為花博爭豔館，優點是鄰近圓山捷運站、近馬偕醫院，車程約5分鐘左右，空間寬敞格局方正，前後都有門可以打開、通風對流，後面也有緊急出口，可以讓救護車進出，不過缺點就是檔期問題。

北市府第二個大型接種站地點為和平籃球館，可容留面積為1066平方公尺，每日租金約36萬元，優點也是近捷運站，地點是比較圓形，裡面也有電梯可以讓長者坐電梯上下、救護車可從後門出入，但缺點是同樣會有檔期配合問題。

此外，北市衛生局也有去場勘台北體育館，可容留面積為1522平方公尺，每日租金約13萬8000元，鄰近台北長庚醫院、台安醫院，一樣考慮救護車問題，有正後門可出入，以及無障礙空間可使用。不過，上述內容仍為場勘部分，有待台北市長柯文哲做最後裁示。

▼台北市長柯文哲。（圖／台北市政府提供）